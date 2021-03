Chatbots: le Français Dydu lève 6,3 millions d’euros auprès d’Entrepreneur Invest et de la BPI

Depuis 2009, Dydu (acronyme de Do You Dream Up) génère des robots conversationnels pour des entreprises. Aujourd’hui, la startup basée à Paris et à Bordeaux annonce sa première levée de fonds de 6,3 millions d’euros, réalisée auprès d’Entrepreneur Invest, accompagné du Crédit Agricole Aquitaine et de la BPI. Dydu envisage désormais de s’ouvrir au marché européen.

Fondée sous l’impulsion de Jérôme Vérité, Cyril Texier et Mathieu Changeat, la startup française a décroché des clients renommés depuis son lancement, à l’instar d’EDF, la SNCF, Orange, Safran ou encore la Société Générale. Spécialisé dans l’édition de logiciels conversationnels types chatbots, Dydu s’est diversifié dans les services vocaux en 2018 avec le lancement de deux nouveau produits: le callbot et le voicebot. « Nous mettons en œuvre des chatbots qui peuvent gérer plusieurs millions de conversations par mois », commente Christophe Bonichon, Directeur Général de Dydu depuis 2019. « Ce sont d’importants volumes, qui démontrent la pertinence de ces outils pour décharger les équipes opérationnelles et satisfaire les utilisateurs ».

Vers des pays européens «RGPD compliant»

En France, on peut citer dans ce secteur la startup Clevy, qui a récemment lancé un Covid-Bot, ou Recast.AI qui s’était spécialisée dans le déploiement de robots conversationnels destination du marché B2B et B2C. Cette dernière a été racheté par le géant allemand SAP en 2018. Plus récemment, Mindsay (ex-Destygo) a levé 10 millions de dollars pour s’étendre aux États-Unis. Quant à Dydu, il ambitionne de consolider sa position en France avant de s’étendre en Europe.

La startup française souhaite désormais financer le développement technologique de ses outils et services, notamment les technologies autour de la voix pour démocratiser ses deux derniers produits au sein des entreprises. « Les premiers investissements seront consacrés aux équipes produits et R&D, avant de s’étendre aux équipes commerciales et marketing pour développer encore davantage la dynamique en France cette année et en Europe en 2022. Nos objectifs internationaux se tourneront principalement vers les pays européens ‘RGPD compliant’ et dans les 10 langues que nous gérons déjà (français, anglais, espagnol, italien, roumain, portugais, allemand…) », conclut Christophe Bonichon.

Dydu : les données clés

Fondateurs: Jérôme Vérité, Cyril Texier et Mathieu Changeat

Création: 2009

Siège social: Paris

Secteur: FinTech, Internet

Activité: génère des robots conversationnels pour les entreprises

Financement: 6,3 millions d’euros, réalisée auprès d’Entrepreneur Invest, accompagné du Crédit Agricole Aquitaine et de la BPI.