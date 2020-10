Cityscoot: «On a perdu 9 mois dans notre développement»

Quelques mois après la fin du confinement, comment se porte Cityscoot? Comment l’entreprise envisage-t-elle la suite de son développement? Pour en parler, nous avons interrogé Bertrand Fleurose, le fondateur. Il nous explique comment après avoir vu l’utilisation de ses scooters électriques baisser de 90% pendant le confinement, l’usage est reparti à la hausse porté, malgré le télétravail, par certains actifs à la recherche d’une alternative aux transports en commun.

Avec la crise sanitaire, l’entreprise a néanmoins pris du retard sur son plan de développement, mais le cap lui n’a pas changé. «Il n’y a que le timing qui a changé. Nous avions tout mis à l’arrêt et la machine est longue à ré-enclencher au niveau du déploiement des villes, des commandes de scooters, etc. On estime avoir perdu à peu près 9 mois dans notre développement. Mais la roadmap reste la même. Simplement, ce que l’on voulait faire en mars 2020, on va le faire probablement en janvier 2021». Cette roadmap comprend notamment son expansion dans d’autres villes européennes.

