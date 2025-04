Comet Software, le nouveau build-up du Saas B2B fait son entrée au palmarès WE INNOVATE 500

Comet Software est notre startup du jour, lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025. Comet Software s’illustre comme le premier build up du classement, où il occupe la 71ème place.

Quatre mois après sa création en 2024, Comet Software a accèleré son déploiement grâce à une levée de 60 millions d’euros et le rachat de quatre sociétés : Cover 3D, MeSoigner, Silicon DNA et Statigest. Objectif : construire un acteur européen de référence sur le segment très fragmenté des logiciels spécialisés.

Inspiré des modèles de consolidation portés par Orisha, Septeo ou Positive Group, Comet Software adopte une approche décentralisée : chaque société conserve son autonomie opérationnelle, tout en bénéficiant d’un accompagnement ciblé pour accélérer sa croissance.

« Nous valorisons le savoir-faire et les expertises de marché apportés par ces sociétés, et nous nous réjouissons de les accueillir au sein de Comet Software », déclare Axel Jonsson. « Elles pourront ainsi conserver leur identité tout en bénéficiant du support opérationnel et financier du groupe. »

Un groupe déjà structuré autour de 100 collaborateurs et 5 000 clients

Les quatre acquisitions renforcent la présence de Comet dans des verticaux complémentaires :

Cover 3D : logiciel leader pour la menuiserie en France et Belgique (2 000 utilisateurs). MeSoigner : suite digitale pour les pharmaciens, intégrant e-ordonnances, RDV et e-commerce. Silicon DNA : ERP tout-en-un pour les fiduciaires et prestataires de services au Luxembourg. Statigest : CRM terrain pour les forces de vente des industriels de la grande consommation.



Ces sociétés totalisent 100 collaborateurs et desservent plus de 5 000 clients dans neuf pays. Le groupe affiche désormais un chiffre d’affaires consolidé de 14 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA supérieure à 30 %.

Un modèle entrepreneurial axé long terme

L’approche de Comet repose sur un alignement actionnarial fort. Les dirigeants des sociétés acquises ont réinvesti dans le capital du groupe, devenant co-actionnaires de Comet Software.

« Rejoindre Comet Software est une belle opportunité pour renforcer notre position de leader tout en conservant notre culture », souligne Christof Hullaert, dirigeant de Cover 3D.

« Le soutien de Comet va nous permettre d’accélérer notre développement et de partager nos bonnes pratiques avec d’autres entrepreneurs du logiciel », ajoute Amaury de Chalain, cofondateur de MeSoigner.

Une stratégie d’expansion ciblée en Europe francophone

Comet Software prévoit d’acquérir trois à cinq sociétés par an, avec l’objectif d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2027. Le groupe concentre pour l’instant ses opérations sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, et est actuellement en discussion avec plusieurs éditeurs dans l’espace francophone.