Comment Capgemini met l’éthique au cœur de l’intelligence artificielle à travers ses métiers

Plus aucune organisation ne peut se permettre d’utiliser l’intelligence artificielle sans répondre aux enjeux d’éthique et de confiance. «Aujourd’hui, si les thématiques d’IA et de confiance sont devenues importantes, c’est parce qu’il y a une révolution digitale qui commence vraiment à naître», rappelle Isabelle Budor, chargée de l’offre protection des données personnelles pour Capgemini France. «Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été lancés, notamment par les GAFA qui sont précurseurs en matière d’intelligence artificielle, sans avoir pris en compte cette thématique. Ces entreprises se sont alors pris un mur éthique de la part soit des collaborateurs ou des médias», poursuit cette dernière.

Du côté des GAFA, Isabelle Budor cite par exemple le projet Maven (développement d’une IA pour le Pentagone et destinée à la création d’un outil de surveillance militaire par drones) depuis abandonné par Google face aux protestations des salariés. Dans la santé, elle rappelle le scandale qui avait montré comment certaines applications d’intelligence artificielle parvenaient à détecter les cancers de certains types de population et pas d’autres.

Maintenant que l’IA se diffuse dans les organisations, ces questions d’éthique et de confiance doivent être très tôt injectées au cœur du processus de développement des différents projets. En tant que spécialiste de la transformation numérique, Capgemini se dote d’une armada de talents capables d’accompagner les entreprises sur ce sujet. Et cela pendant toutes les phases du projet, de la réflexion en amont jusqu’à la conception des produits. On retrouve ainsi des métiers comme consultant data, consultant en innovation & transformation digitale, chef de projet et aussi data scientist ou encore architecte. Les secteurs sur lesquels ils interviennent sont tout aussi vastes: banque/assurance, mobilité, santé, automobile, nucléaire…

Retrouvez ce reportage au cœur de Capgemini avec notamment les témoignages de Sylia Bouzid, data scientist, et Thibault Lafont, manager senior, spécialiste des problématiques de data privacy et d’éthique:

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Rendez-vous dans l’espace « carrières » pour découvrir les métiers et postuler.

Capgemini France: Consulting, Technology, Digital Transformation Services. Retrouvez ses services.