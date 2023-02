Comment connaitre son buyer’s journey?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le parcours d’achat de l’acheteur, également appelé buyer’s journey, est le processus par lequel un client passe de l’identification d’un besoin à l’achat d’un produit ou d’un service. Connaître le parcours d’achat de vos acheteurs est crucial pour élaborer une stratégie marketing efficace et adresser de la manière la plus appropriée ceux qui correspondent à vos buyers personas

Comment connaitre votre buyer’s journey :

La première étape sera d’étudier votre clientèle . Vous pourrez analyser les données sur vos clients actuels, telles que les données démographiques, les comportements d’achat et les commentaires des clients au travers d’outils comme Google Analytics, CRM comme Sellsy. L’un des objectifs sera de comprendre les motivations et les comportements de vos acheteurs.

Il est essentiel que vous identifiez les étapes du parcours d’achat. Elles sont généralement divisées en trois parties : la sensibilisation, l’évaluation et la décision. Déterminez les différentes étapes que vos acheteurs doivent suivre pour devenir des clients. Vous pouvez élaborer différents scénarios en fonction de leurs profils

Les interactions avec vos prospects sont riches d’enseignements. A chaque fois qu’ils rentrent en contact avec vous, enregistrez ces interactions pour mieux les évaluer. De nombreux outils vous permettent de structurer de manière exploitable ces dernières, que ce soit au travers de formulaires de contact, des appels téléphoniques, des e-mails reçus et les chats en direct (Zendesk, iAdvize).

Les commentaires clients sont riches d’enseignements, ils permettent également d’identifier des points de rupture dans vos parcours clients, et vous aider à les résoudre. De nombreuses solutions existent pour vous aider à comprendre ce qu’ils recherchent et comment ils perçoivent votre entreprise.

Enfin, assurez-vous que vos hypothèses sur le parcours d’achat sont basées sur des données concrètes et valables. Contactez des clients réels pour valider vos hypothèses et vous assurer que vous comprenez bien leur parcours d’achat.

Il est important de noter que le parcours d’achat de l’acheteur peut varier selon les industries et les produits ou services. Il est important de surveiller les tendances du marché et les évolutions de votre clientèle pour rester à jour sur le parcours d’achat de vos acheteurs. En maitrisant votre buyer’s journey, vous pouvez mieux cibler vos prospects et maximiser les conversions.