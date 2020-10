Comment créer un questionnaire en ligne efficace ?

Aujourd’hui, dans un contexte concurrentiel et un environnement digitalisé avec un accès important à l’information, être à l’écoute de vos clients est essentiel.

Votre but est de les satisfaire et les inciter à la fidélité pour augmenter la performance de votre entreprise. Afin d’interagir avec vos clients et comprendre leurs besoins, le meilleur outil à votre disposition est le questionnaire en ligne.

Interroger à travers un questionnaire en ligne est une méthode prouvée pour écouter les clients et saisir leurs exigences. Plusieurs règles sont à respecter pour créer un questionnaire en ligne efficace. Il existe 4 étapes clefs pour réussir votre questionnaire en ligne.

1. Définir votre projet

Son objectif. Avant de recueillir des informations auprès de vos clients, vous devez, au préalable, réfléchir à l’objectif de votre recherche. Quel est l’intérêt de votre enquête ? Il est important de mettre au clair sa finalité. L’objectif doit être précis et répondre uniquement à une problématique. Un questionnaire sert un sujet.

Le questionnaire que vous réalisez doit s’efforcer de répondre à l’un de ces 4 objectifs :

Obtenir un retour : je recueille l’avis client sur mon entreprise et l’utilisation de ses produits/services;

: je recueille l’avis client sur mon entreprise et l’utilisation de ses produits/services; Réaliser une estimation : je collecte et je mesure des volumes de données;

: je collecte et je mesure des volumes de données; Établir une description : je souhaite comprendre les motivations de mes clients et écouter leurs opinions;

: je souhaite comprendre les motivations de mes clients et écouter leurs opinions; Vérifier une hypothèse : je veux savoir si mon choix est le bon et répond au besoin de mes clients.

Selon l’étude que vous souhaitez mener, il est indispensable d’adapter le type de votre questionnaire en ligne pour mieux cerner la clientèle.

Par exemples :

En démarrant une nouvelle activité, vous allez réaliser une étude de marché pour comprendre votre futur marché;

Si vous souhaitez évaluer votre service client, un produit, votre service de livraison, votre site internet, votre formateur lors d’une formation…le meilleur outil serait un questionnaire de satisfaction;

Dans le cas d’une évaluation de connaissances scolaire ou à la suite d’une formation, vous pouvez créer un quiz en ligne ou un QCM avec l’affichage d’un score et les bonnes/mauvaises réponses;

Pour mesurer le bien-être au travail ou comprendre le comportement des collaborateurs, réaliser une enquête RH, un baromètre social ou un test de personnalité vous aidera à trouver des réponses.

Les possibilités sont multiples avec l’outil en ligne Eval&GO. Réfléchissez bien à votre besoin avant toute chose.

Sa cible. En fonction de votre objectif, la cible doit être définie. Déterminer les répondants potentiels à votre questionnaire vous aide à estimer la taille de votre échantillon.

Par exemple, si vous souhaitez lancer une nouvelle application de sport en ligne, vous allez interroger toute personne (hommes et femmes confondus) qui fait du sport chez elle ou qui pratique dans une salle, etc.

En déterminant précisément votre cible, il sera ainsi plus facile de vous adresser à elle, de l’intéresser avec votre questionnaire en ligne et l’inciter à répondre. Il est important d’impliquer vos potentiels futurs clients afin d’augmenter votre taux de retour.

Ils se sentiront plus concernés et plus enclins à vous communiquer des informations sur leurs besoins. Ainsi, vous pourrez adapter votre offre à votre cible.

Posez-vous donc les bonnes questions :

Quel type de questionnaire souhaitez-vous faire ?

A qui va être adressé ce questionnaire ?

Une fois que vous avez les réponses à ces deux questions, vous pouvez vous lancer !

2. Construire votre questionnaire en ligne avec pertinence

Type de questions. Avant de construire votre questionnaire en ligne, demandez-vous quel est le résultat que vous attendez. Il est primordial de réfléchir en amont aux types d’analyses que vous souhaitez faire. Chaque type de question permet de faire des analyses spécifiques.

Par exemple, si vous souhaitez avoir un cumul de nombres et pourcentages, vous devez vous orienter vers des questions à réponse unique ou à réponse multiples. Dans le cas où vous cherchez à obtenir une moyenne, nous offrons plusieurs choix : des questions sous forme de matrice, d’échelle, de curseur ou des questions de type évaluation avec des étoiles ou des émoticônes.

Nous vous recommandons fortement d’utiliser des questions avec des smileys et des étoiles pour rendre le questionnaire plus visuel et ludique. Les répondants apprécient ce type de questions car c’est plus agréable à la lecture et cela leur facilite la réponse.

Par ailleurs, intégrez des questions ouvertes, avec des réponses à texte pour laisser libre expression à vos répondants. Offrez-leur la possibilité de donner leur avis, leurs ressentis et tout commentaire qui pourraient vous aider à vous améliorer.

Un conseil précieux : testez votre questionnaire en ligne auprès de quelques personnes dans votre cible afin de vous assurer de la compréhension des questions, l’expérience et le temps de remplissage.

Cela permet également d’identifier les incohérences et de vérifier si les résultats que vous obtenez sont conformes à vos attentes. Vous avez encore la possibilité à ce moment-là de faire des ajustements et d’adapter votre questionnaire avant de le publier en ligne.

Structure du questionnaire en ligne. Afin d’avoir un questionnaire cohérent, on vous recommande de le structurer, soit en entonnoir, soit en sablier.

En entonnoir, le questionnaire doit commencer par une question globale et ensuite des questions spécifiques, plus techniques selon les critères que vous souhaitez évaluer. Au début, on prend la température et ensuite on rentre dans le vif du sujet.

En sablier, vous allez démarrer par des questions généralistes, ensuite détailler avec des questions plus précises et enfin terminer par des questions généralistes qui demandent moins d’attention comme les coordonnées du répondant, par exemple.

Pour rendre votre questionnaire en ligne dynamique et avoir une lecture fluide, présentez votre enquête sur plusieurs pages. Une dizaine de questions par page facilite les réponses au questionnaire. Rajoutez également de la structure en mettant des en-têtes de page et une barre de progression pour que le répondant situe son état d’avancement dans le questionnaire.

3. Soigner le design de votre questionnaire en ligne

Pour capter l’attention des répondants et rendre votre questionnaire efficace, il faut travailler sur son design. Créez un questionnaire en ligne qui donne envie et qui séduit vos répondants : aux couleurs de votre charte graphique, en respectant l’identité visuelle de votre entreprise. Ce sera plus agréable à la lecture et au remplissage.

Pour avoir un questionnaire attractif, nous vous conseillons de :

Rajouter votre logo et un titre court mais parlant;

et un titre court mais parlant; Choisir un thème de la bibliothèque et personnaliser le design de ce thème selon vos besoins;

Insérer une page d’introduction avec un court texte expliquant l’objectif et le temps nécessaire pour répondre au questionnaire;

Terminer par un texte de conclusion qui inclut des remerciements.

N’hésitez pas à inclure des éléments visuels (images, couleurs, questions d’évaluation avec des échelles ou des smileys, etc) car ils sont très appréciés des répondants et permettent d’augmenter le taux de réponse.

4. Publier le questionnaire en ligne et analyser les résultats

La collecte de réponses auprès de votre cible peut se faire de deux façons :

De manière anonyme grâce à un lien à partager ou une intégration du questionnaire directement sur une page web;

grâce à un lien à partager ou une intégration du questionnaire directement sur une page web; De façon nominative grâce à une plateforme d’envoi du lien par mail à une liste de contacts.

Une fois votre questionnaire en ligne administré, vous pouvez accéder directement aux résultats sur l’interface car ils s’actualisent en temps réel.

Afin d’analyser ces résultats, plusieurs options s’offrent à vous : les tris simples, les tris croisés mettant en corrélation plusieurs questions, la création de filtres pour sélectionner uniquement la réponse à une question précise.

Vous avez accès à un rapport créé automatiquement qui résume toutes vos réponses avec une mise en forme type (tableau et graphique qui illustrent chaque question).

Si vous souhaitez du sur-mesure, vous pouvez créer votre rapport manuellement à partir de zéro en affichant spécifiquement ce qui vous intéresse le plus. Le rapport d’analyse peut être personnalisé, selon vos besoins, en ajoutant un titre, en modifiant les couleurs et le design.

N’hésitez pas à partager ce rapport et communiquer vos résultats à vos collaborateurs sous plusieurs formats (pdf, excel, word, powerpoint).

Ces 4 étapes permettent de créer un questionnaire en ligne efficace et réussi, grâce à des retours fiables et exploitables. Le tout pour aider à une prise de décision, en extrapolant les résultats à plus grande échelle.

Créez maintenant vos propres enquêtes grâce à ces exemples de questionnaires en ligne !