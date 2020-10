Comment Foncia accélère sa transformation numérique ?

Ce n’est pas par quatre chemins que Philippe Salle emmène les équipes de Foncia dans la transformation numérique du groupe créé en 1972 par Jacky Lorenzetti. Et pourtant, le groupe est un poids lourd de l’immobilier avec plus de 10 000 collaborateurs, 45 000 immeubles en gestion et 350 000 biens en location. Un métier où le papier règne pour documenter la réglementation qui organise l’activité de syndic et des copropriétés, le tout appuyé par de nombreux systèmes d’informations, pour beaucoup d’un autre temps.

Et en matière de projet, l’ex-PDG d’Altran s’y connaît, pas question de faire reposer sur les équipes opérationnelles la création de ce qui doit devenir la pierre angulaire du groupe, trop occupées à gérer le quotidien et au risque de les voir réinventer la roue. C’est donc en mode start-up que Foncia a engagé ce chantier, conscient du choc culturel mais aussi du momentum d’un métier qui a du mal à se moderniser.