Comment les entreprises peuvent-elles appliquer la recette qui a fait le succès des GAFA ?

Aujourd’hui, les GAFA sont des mastodontes du numérique dont la puissance de frappe transnationale est sans égale. Pourtant, de ces quatre géants américains, seul Apple existait il y a 30 ans. Depuis, tout s’est accéléré. Au cours des deux dernières décennies et avec l’explosion des usages autour du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon ont grandi au rythme d’une croissance affolante qui leur a octroyé une influence hors du commun sur des milliards de personnes. Un phénomène aussi fascinant qu’inquiétant auquel s’intéresse depuis 2006 Fabernovel, expert du conseil en transformation numérique et de la création de produits et de services numériques, au travers de ses études «GAFAnomics».



Si ces analyses se penchent évidemment sur ce qui fait le succès des GAFA, elles décryptent également d’autres entreprises aux parcours tout aussi inspirants, comme les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) et les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber). Au-delà d’expliquer l’approche de ces entreprises pour dominer le marché, ces études «GAFAnomics» livrent des clés de compréhension sur ces géants aux collaborateurs qui aimeraient reprendre quelques ingrédients de leur recette à succès pour les mettre en place dans leur propre entreprise. «GAFAnomics est né pour aider les entreprises à penser comme des start-up», rappelle d’ailleurs Fabernovel. En effet, si Google, Facebook ou Amazon ont réussi à développer une puissance qui va bien au-delà de leur pays et marchés d’origine, pourquoi une entreprise européenne ne serait pas capable d’en faire autant ?



«Chacune des initiatives des GAFA est un signal, un sujet de réflexion ou de réaction»



Certes, Spotify a montré la voie en devenant un leader mondial de la musique en streaming, mais les champions européens au rayonnement spectaculaire à l’international restent rares par rapport aux géants américains et chinois. Dans ce contexte, Fabernovel s’est appuyé sur l’analyse de ses ses études «GAFAnomics» pour lancer une collection de livres aux Éditions Eyrolles. Le premier ouvrage intitulé «GAFAnomics : comprendre les super-pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales» vise à offrir une grille de lecture et un plan d’actions aux entreprises qui veulent se réinventer. «En plein et en creux, ces quatre pionniers (plus ceux qui sont nés grâce à eux, comme Uber ou Tesla, ou qui sont revenus dans la course en s’en inspirant, comme Microsoft) nous montrent la voie de la transformation numérique. Chacune de leurs initiatives est un signal, un sujet de réflexion ou de réaction», estime Stéphane Distinguin, fondateur et président de Fabernovel, dans la préface du livre.



Coordonné par François Druel et Guillaume Gombert, cet ouvrage met ainsi en lumière 7 « super-pouvoirs » qui ont permis aux GAFA de conquérir le monde aussi rapidement. Pour autant, reprendre la plupart de ces « super-pouvoirs » ne signifie pas copier à la lettre ce qu’ils ont fait pour réussir. Aux yeux de Guillaume Gombert, directeur de projets stratégiques chez Fabernovel et co-auteur du livre, il est possible de développer une alternative européenne. «Au-delà des questions de souveraineté et de régulation, il faut pouvoir construire des alternatives qui nous ressemblent, propres à notre culture, propres à nos valeurs. On voit que les GAFA ne sont pas forcément les entreprises qui ont les missions ou les modes d’exécution les plus compatibles avec ce que l’on peut trouver en Europe», explique-t-il. Une pensée prolongée par Cyril Vart, vice-président exécutif chez Fabernovel : «Il faut arrêter de singer les États-Unis, on a tout ce qu’il faut chez nous pour le faire.» C’est dans ce cadre que le livre «GAFAnomics : comprendre les super-pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales» défend une innovation européenne en s’inspirant des GAFA, et non en les plagiant.

Retrouvez l’interview de Cyril Vart, vice-président exécutif chez Fabernovel, et Guillaume Gombert, directeur de projets stratégiques chez Fabernovel :