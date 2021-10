Comment LocalRanker aide les commerces de proximité à améliorer leur référencement en ligne

Considéré comme un atout et non comme une nécessité absolue avant la pandémie de Covid-19, le numérique a considérablement gagné du terrain au sein des TPE et des PME au cours des 20 derniers mois. 66% d’entre elles disposent désormais d’un site internet pour présenter leur activité, hors réseaux sociaux, contre seulement 37% avant la crise, selon le Baromètre France Num de la transformation digitale des TPE et PME en France.

Parmi ces entreprises, les commerces de proximité ont été les plus touchés par la crise sanitaire avec plusieurs confinements qui ont complètement stoppé leur activité. Par conséquent, le numérique apparaît comme un levier incontournable pour se relancer en sortie de crise. Mais encore faut-il en comprendre les ficelles pour en tirer profit…

Face à des commerces de proximité qui se retrouvent parfois démunis face au sujet, Nicolas Moinard, Jamey Lee et Malo Beaudouin ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice en créant la start-up LocalRanker en février 2021, juste avant le troisième confinement imposé par le gouvernement français. Conscients de l’importance d’avoir une bonne visibilité en ligne pour se démarquer, encore davantage en pleine pandémie mondiale, les trois fondateurs ont créé une solution pour épauler les commerces de proximité en matière de marketing digital. Et cela passe inévitablement par un meilleur référencement en ligne à l’échelle locale…

La fiche Google My Business, un incontournable pour se faire repérer

En effet, 46% des recherches sur Google sont destinées à trouver une entreprise locale, selon une étude de Bradley Shaw (SEO Expert Brad), ce qui constitue donc une opportunité décisive pour les points de vente. Mais pour de nombreux commerçants, les algorithmes de Google restent un mystère… «Pour eux, c’est vraiment de la magie noire», affirme Jamey Lee, co-fondateur de LocalRanker et expert SEO.

Pourtant, il existe un moyen simple d’améliorer son référencement local, en commençant par soigner sa fiche Google My Business qui permet de présenter l’activité du commerce et d’indiquer ses coordonnées. De cette manière, l’internaute peut facilement obtenir des informations sur le point de vente et le localiser sur Google Maps. Cette fiche doit ensuite être optimisée au travers de la collecte d’avis en ligne. Et plus les avis positifs, plus la réputation du commerce est bonne, et plus elle est susceptible d’être sélectionnée par les internautes…

C’est l’un des axes sur lesquels travaille LocalRanker pour permettre aux commerces de proximité de tirer leur épingle du jeu en ligne, et ainsi de leur permettre de générer des revenus supplémentaires. A ce jour, la société a accompagné plus de 700 entreprises, dont plusieurs réseaux de franchises comme Century 21 et Bioburger.

Regardez notre interview avec Jamey Lee, co-fondateur de LocalRanker :