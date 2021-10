AssurTech: une startup française fait son entrée sur le marché en levant 10 millions d’euros

En 2020, on estime que l’ensemble des AssurTech mondiales ont généré 218 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et le secteur ne semble pas prêt de ralentir. Cette année, les startups françaises de l’AssurTech ont levé des sommes conséquentes, à l’instar de Shift Technology qui est passé au rang de licorne après avoir levé 220 millions de dollars, de la startup bretonne Leocare qui a levé 15 millions d’euros, ou encore le nouvel acteur français Acheel, qui a récolté 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel lors de son lancement.

C’est dans ce contexte que Mila, une startup fondée en 2020 par Gérard Deray et Jean Boucher, fait son entrée sur le marché grâce à l’agrément de l’Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution qu’elle vient de recevoir. Pour l’occasion, elle lève aujourd’hui 10 millions d’euros auprès de Breega et de business angels historiques comme Yann Elbaz et Kenya Matsumoto, portant son financement total à 12 millions d’euros.

Afin de se démarquer, Mila s’est spécialisée dans l’immobilier en proposant des solutions d’assurances aux agences immobilières. Elle s’appuie sur des courtiers pour les distribuer et assure en interne l’ensemble du service client, y compris l’indemnisation. Pour le moment, la startup a lancé deux produits: l’assurance loyers impayés (GLI) et l’assurance propriétaire non occupant (PNO). Son premier service s’adresse aux 5,5 millions de logements locatifs privés qui ne bénéficient pas d’une assurance loyers impayés en France. Toutes les démarches s’effectuent en ligne, sur la plateforme de Mila.

À la conquête de marchés internationaux pour 2025

« Chez Breega, nous sommes convaincus que la technologie a un rôle clé à jouer dans l’amélioration des polices d’assurance et du service offert aux assurés, et que seul un acteur agréé « full stack » (avec une licence d’assureur), peut le permettre de façon optimale. L’offre et l’engagement de Mila sont inédits et nous sommes fiers d’accompagner cette équipe dynamique dans leur mission d’offrir le meilleur accompagnement possible aux professionnels de l’immobilier », commente Isabelle Gallo, Partner chez Breega.

Sur le marché de l’AssurTech français, des startups sont déjà bien ancrées à l’instar de Luko, qui s’attaque également au marché immobilier et a levé 85 millions de dollars depuis son lancement, ou encore la pépite française Shift Technology, qui aide les assureurs à automatiser leur activité avec l’intelligence artificielle. Mila a pour ambition d’asseoir son offre sur le marché en France avant de partir à la conquête de marchés internationaux en 2025.

Mila : les données clés

Fondateurs : Gérard Deray et Jean Boucher

Création : 2020

Siège social : Île-de-France

Secteur : AssurTech

Financement : 10 millions d’euros auprès de Breega et de business angels historiques comme Yann Elbaz et Kenya Matsumoto, portant son financement total à 12 millions d’euros.