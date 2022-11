[Série B] Cybersécurité : Dust Mobile lève 12 millions d’euros auprès de Bpifrance, Tikehau et OMNES

L’opérateur mobile de cyberdéfense Dust Mobile lève 12 millions d’euros auprès du Fonds Innovation Défense, géré par Bpifrance, avec la participation de Tikehau Ace Capital et OMNES Capital.

Lancé en 2017 par François d’Ormesson et Jean Michel Henrard, Dust Mobile déploie une solution pour sécuriser les communications mobiles. Elle protège des attaques contre les réseaux mobiles cellulaires et des attaques sur les cartes SIM.

« La cyberdéfense des entreprises de la base industrielle et technologique de Défense et des organisations gouvernementales est clé pour faire face aux menaces permanentes qui pèsent sur nos savoir-faire et notre souveraineté », explique Nicolas Berdou, Investisseur pour le Fonds Innovation Défense chez Bpifrance.

Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à l’entreprise d’accélérer son développement en France, en Europe et à l’étranger, de renforcer ses moyens opérationnels et commerciaux, et d’implémenter de nouveaux services.