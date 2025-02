Connaissez vous AISPRID ? La robotique et l’IA au service de l’agriculture sous serre

AISPRID, un pionnier de la robotique agricole intelligente

Fondée en avril 2020 et implantée à Saint-Malo, Aisprid s’est donnée pour objectif de répondre aux défis du manque de main-d’œuvre agricole grâce à une solution combinant robotique de haute précision et intelligence artificielle. Son premier produit, un robot autonome d’effeuillage des plants de tomates, est aujourd’hui l’un des plus avancés et le plus déployé au monde.

L’entreprise s’est rapidement imposée comme un acteur clé de l’AgTech, avec un modèle économique basé sur un service par abonnement, incluant des fonctionnalités de prédiction de rendement et de détection précoce des maladies. Ses innovations ont été reconnues par plusieurs distinctions, notamment le Sival d’or en 2024, remis lors du salon Sival à Angers, référence pour les filières végétales.

Un robot d’effeuillage unique au monde

Développé en étroite collaboration avec les producteurs, le robot d’Aisprid répond à une problématique clé des cultures sous serre : l’effeuillage, une tâche chronophage et essentielle à l’optimisation des rendements.

Doté d’un bras robotisé et de caméras intelligentes, il est capable de :

Scanner chaque plant , identifier précisément les feuilles et les grappes de tomates.

, identifier précisément les feuilles et les grappes de tomates. Calculer un point de coupe optimal grâce à une double analyse d’image.

grâce à une double analyse d’image. Couper et déposer les feuilles selon les besoins du producteur, sans endommager la plante.

Avec une capacité de travail de 1 hectare par semaine, ce robot permet aux producteurs de maintenir un effeuillage constant, 7 jours sur 7, 20 heures par jour, compensant le manque de main-d’œuvre chronique du marché. S’il reste plus lent qu’un salarié expérimenté, il assure une régularité et une autonomie totales sur le long terme.

À ce jour, 30 robots ont été déployés chez les cinq principales coopératives françaises, représentant 70 % du marché sous serre en France. L’entreprise travaille également sur une version totalement autonome, capable de changer de rangs sans la moindre intervention humaine.

Aisprid se distingue également par son modèle d’abonnement, apprécié des producteurs cherchant à automatiser leurs cultures sous serre sans investissements initiaux élevés.

Un premier tour de financement en 2021 pour structurer le développement

Dès 2021, Aisprid réalise une première levée de fonds de 4,6 millions d’euros auprès de Demeter, GO CAPITAL et Breizh Up, accompagnée du soutien de Bpifrance et de plusieurs banques régionales (BPGO, Caisse d’Épargne, BNP, Crédit Mutuel de Bretagne).

Ce financement a permis de :

Déployer les premiers robots chez les producteurs et affiner la technologie.

et affiner la technologie. Lancer des tests en conditions réelles , notamment sur la récolte de la fraise.

, notamment sur la récolte de la fraise. Structurer l’entreprise, en recrutant une dizaine de collaborateurs et en préparant l’industrialisation du robot.

Un second tour en 2024 pour le passage à l’échelle

En 2024, Aisprid franchit un cap avec une série A de 10 millions d’euros, menée par Innovacom (Turenne Groupe) avec le soutien de Bpifrance (French Tech Seed), Demeter, GO CAPITAL, Breizh Up, ainsi que des business angels du secteur agricole.

Ce financement a pour objectif de :

Doubler la capacité de travail des robots , notamment avec l’effeuillage nocturne.

, notamment avec l’effeuillage nocturne. Lancer une nouvelle version améliorée , avec une coupe plus précise et une vitesse accrue.

, avec une coupe plus précise et une vitesse accrue. Industrialiser la production, avec l’ouverture de nouveaux locaux et un renforcement des effectifs.

L’entreprise prévoit également un développement en Europe, marché où des acteurs comme le japonais Inaho entrent en compétition.

Une ambition tournée vers l’ensemble des cultures fragiles

Forte de ses avancées sur la tomate, Aisprid explore de nouvelles applications pour sa technologie, notamment pour d’autres cultures fragiles comme la fraise.