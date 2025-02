L’impôt plancher sur la fortune déclenche l’ire de Paul Midy / Amazon dépasse Walmart pour la 1ère fois / Chez Meta, les cadres dirigeants doublent leur bonus, en plein plan social.

L’annonce d’un accord entre la France et Fluidstack pour la construction d’un supercalculateur d’un gigawatt dès 2026 a de quoi surprendre. Cette startup britannique, encore peu connue, a levé seulement 4,5 millions de dollars à ce jour et cherche actuellement à réunir entre 100 et 200 millions en série A. Un montant bien éloigné des milliards nécessaires à l’infrastructure promise.

Alors que Coreweave a déjà levé plus de 3 milliards de dollars pour développer ses capacités, le choix de Fluidstack interroge

L’impôt plancher sur la fortune déclenche l’ire de Paul Midy à l’Assemblée

La proposition d’un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, portée par Eva Sas et Clémentine Autain, avec le soutien des députés Sandrine Rousseau, François Ruffin, Benjamin Lucas et Delphine Batho, suscite une vive opposition. Paul Midy (Renaissance) fustige une taxation des entrepreneurs sur la base de la valorisation de leurs entreprises, avant même qu’ils n’aient perçu le moindre euro. Les écologistes, eux, défendent une mesure de justice fiscale, ciblant les 0,01 % des contribuables les plus fortunés. Mais cette approche fait l’impasse sur un point clé : la valorisation d’une entreprise reste illiquide et largement virtuelle, soulevant la question de l’équité d’une telle imposition.

Alibaba affiche sa plus forte croissance en un an, portée par l’e-commerce et l’IA

Alibaba a enregistré une hausse de 8 % de son chiffre d’affaires, atteignant 38,6 milliards de dollars au dernier trimestre, dépassant les prévisions. La division cloud, qui héberge ses projets d’IA, a progressé de 13 %, tandis que le commerce international a bondi de 32 %. L’entreprise, en pleine réhabilitation après la répression réglementaire de 2020, a vu sa valorisation grimper de 100 milliards de dollars en 2025. Eddie Wu, son CEO, mise désormais sur l’intelligence artificielle générale (AGI) comme priorité stratégique.

Amazon dépasse Walmart en revenus trimestriels pour la première fois

Amazon a généré 187,8 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre, surpassant les 180,5 milliards de Walmart. C’est la première fois que le géant du e-commerce devance le leader historique du commerce de détail sur un trimestre. Walmart conserve toutefois son avance annuelle, avec 708,7 milliards de dollars de ventes prévisionnelles contre 700,8 milliards pour Amazon en 2025.

OpenAI enregistre une forte croissance de ses utilisateurs

OpenAI compte désormais 400 millions d’utilisateurs actifs par semaine, en hausse de 33 % depuis décembre, selon son COO Brad Lightcap. L’entreprise a également doublé ses clients entreprises, atteignant 2 millions d’abonnés payants.

Chez Meta, les cadres dirigeants doublent leur bonus, 5% des collaborateurs sont perdent leur poste

Meta a relevé le bonus cible de ses cadres dirigeants à 200 % de leur salaire de base, contre 75 % précédemment. La décision vise à aligner leur rémunération sur le marché, après un constat de sous-évaluation face aux entreprises comparables. Cette revalorisation intervient une semaine après l’annonce de la suppression de 5 % des effectifs et la réduction de 10 % des stock-options pour des milliers d’employés.

Meta déploie Community Notes pour encadrer l’information en ligne

Meta lance Community Notes, un système participatif permettant aux utilisateurs de Facebook, Instagram et Threads d’ajouter du contexte aux publications pouvant prêter à confusion. Les notes, rédigées et évaluées par une communauté de contributeurs, ne sont publiées que si un consensus est atteint sur leur pertinence. L’objectif est de lutter contre la désinformation sans intervention directe de Meta. Actuellement en phase bêta aux États-Unis, les inscriptions sont en cours d’ouverture.

La SEC crée une unité dédiée à la surveillance de la crypto et de l’IA

La SEC lance le Cyber and Emerging Technologies Unit (CETU) pour renforcer la protection des investisseurs face aux risques liés à la crypto et à l’intelligence artificielle. Dirigée par Laura D’Allaird, CETU remplacera l’ancienne unité dédiée aux actifs numériques et au cyber, créée en 2022. L’initiative s’inscrit dans une ère réglementaire post-Gensler (ex Président de la SEC), avec une approche plus nuancée sur la classification des crypto-actifs.

Romain Achard (The Ramp) : « La publicité locale doit s’adapter à un marché en pleine mutation »

Nous vous l’annoncions la semaine passé, The Ramp s’unit à DataVenture pour redéfinir le marketing local digital. Une opération qui s’inscrit dans une dynamique plus large, puisque DataVenture avait déjà rejoint en 2023 le groupe EDG, dirigé par Vincent Klingbeil. L’occasion nous est donnée pour parler de marketing local et comment les marques peuvent développer une communication très fine sur les principaux réseaux et apps grâce à des solutions comme The Ramp. Pour en parler plus en détail nous avons invité Romain Achard, CEO de The Ramp

