Connaissez-vous Charlotte Courtois, co-fondatrice d’Omny, solution d’optimisation des marketplaces?

Diplômée de l’ESSEC Business School en 2018, Charlotte Courtois rejoint le Groupe Casino, au sein duquel elle lance une filiale en 2020, La Nouvelle Cave. « Il s’agit d’une enseigne omnicanale, de distribution de vins et de spiritueux. J’ai crée et gérer l’enseigne pendant quelques années », raconte-t-elle.



En en juin 2022, elle quitte le groupe et s’associe avec Cyril Bourgois et Clément Contamine pour lancer Omny, une plateforme « d’optimisation et d’automatisation des différents leviers que doivent utiliser les marques pour distribuer leurs produits sur les marketplaces ». « Ce projet est né du constat que les marques avaient du mal à distribuer leurs produits par manque de temps, d’énergie ou de ressources », explique Charlotte Courtois.

La startup, qui a récemment levé 2 millions d’euros auprès de Founders Future et Kima Ventures, ambitionne d’accélérer son développement et d’accompagner les marques dans la distribution de leurs produits sur les marketplaces en Europe, et prévoit de recruter 20 nouveaux collaborateurs d’ici juin 2024.

Retrouvez l’interview complète de Charlotte Courtois, co-fondatrice d’Omny :