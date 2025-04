Phacet, la startup qui déploie un agent IA en 6 semaines, fait une entrée stratégique dans le WE INNOVATE 500

Phacet est notre startup du jour, lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, classée en 56ème position. Créée en 2024, la startup a déjà convaincu Thibaud Elzière (Hexa), et Florian Douetteau d’investir lors de son tour d’amorçage.

Phacet propose une méthode structurée pour déployer des agents d’intelligence artificielle personnalisés au sein des PME. En six semaines, les entreprises passent de la cartographie des opportunités à l’intégration complète d’agents IA dans leurs systèmes existants, sans rupture opérationnelle.

La démarche repose sur quatre étapes : identification des processus à fort retour sur investissement, validation via une démonstration, déploiement progressif, puis intégration et formation des équipes. La plateforme s’interface avec les principaux outils métiers (ERP, CRM, HRIS, PIM), tout en garantissant la conformité RGPD et la sécurité des données (certification ISO 27001, hébergement cloud AWS, supervision humaine).

Parmi les cas d’usage déployés, Smartbox, leader européen du coffret cadeau, a automatisé le rapprochement entre factures et paiements dans son département finance, divisant par quatre le temps de traitement. Sur les contenus multilingues de ses 15 000 partenaires mensuels, les gains de productivité atteignent un facteur six. La direction de Smartbox souligne l’approche orientée résultats et la qualité de l’accompagnement proposé.

Phacet revendique des performances mesurables : réduction de 87 % du temps passé sur les tâches manuelles, multiplication par 3,3 de la productivité, diminution des erreurs de 71 %. La société vise des secteurs tels que l’e-commerce, l’industrie, la finance et les services.

En septembre 2024, Phacet a levé 4 millions d’euros auprès de Motier Ventures, Aglaé Ventures, Emblem, et de business angels dont Thibaud Elzière (Hexa), Des Traynor (Intercom) et Florian Douetteau (Dataiku). Ce financement permettra d’étendre l’offre d’agents IA prêts à l’emploi et de renforcer les capacités de déploiement à l’échelle européenne.