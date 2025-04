THEREMIA entre au 109e rang du classement WE INNOVATE 500 2025 grâce à sa plateforme d’IA pour la médecine de précision

Theremia est notre startup du jour, lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, où elle occupe la 109ème place.

THEREMIA est une deeptech française qui entend redéfinir la manière dont les traitements médicaux sont prescrits. En combinant intelligence artificielle, pharmacologie et sciences des données, elle a conçu une plateforme capable d’ajuster les thérapies aux caractéristiques physiologiques propres à chaque patient. L’objectif : optimiser l’efficacité des traitements tout en limitant les effets secondaires, levier essentiel pour garantir l’observance thérapeutique.

Un enjeu critique pour la santé publique

La médecine traditionnelle repose sur des traitements standardisés, souvent calibrés pour des profils moyens de patients. Cette approche montre ses limites : près de 60 % des patients interrompent leur traitement, faute de résultats tangibles ou à cause d’effets indésirables. THEREMIA propose une alternative : une personnalisation fine des paramètres thérapeutiques (dosage, fréquence, formulation) grâce à des modèles multi-échelles dopés à l’IA. Résultat : des traitements mieux tolérés, mieux ciblés et potentiellement plus efficaces.

Une approche scientifique rigoureuse

La technologie de THEREMIA mêle modélisation biomédicale, apprentissage machine et pharmacocinétique. L’équipe collabore étroitement avec des spécialistes de pathologies complexes du système nerveux central (Parkinson, Alzheimer, dépression, sclérose en plaques), pour ajuster les algorithmes à la réalité clinique. Cette interaction permanente entre chercheurs et praticiens garantit la pertinence scientifique des traitements personnalisés proposés par la startup.

Une valeur ajoutée pour les industriels du médicament

Sa technologie facilite la collecte de données de vie réelle (Real World Data), élément central des approches fondées sur la valeur (« Value-Based Healthcare »). Elle permet ainsi aux laboratoires de mieux convaincre autorités de régulation, assureurs et patients de la pertinence de leurs solutions.

Un duo de fondatrices aux expertises croisées

THEREMIA est cofondée et dirigée par IRIS MARÉCHAL, ancienne consultante au BCG spécialisée en santé publique, et CHLOÉ GEOFFROY, pharmacienne, ingénieure et docteure en neurosciences. À la tête d’une équipe d’une dizaine de scientifiques et d’ingénieurs, elles orchestrent le développement technologique et médical de la plateforme, avec pour ambition de faire émerger une nouvelle génération de traitements sur-mesure.

Une levée de fonds pour structurer l’accélération

La startup a finalisée à l’automne dernier une levée de 3 millions d’euros en amorçage, dans un tour mené par EURAZEO et SALICA INVESTMENTS, rejoints par Entrepreneur First, Bpifrance et plusieurs business angels du secteur.