Jinko, la startup qui humanise le parcours de soins des patients atteints de cancer, entre au classement WE INNOVATE 500

Jinko est notre startup du jour lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, classée en 193ème position, félicitations aux équipes qui ont créée l’entreprise il y à peine 1 an.

C’est un chiffre qui interpelle : plus de 80 % des patients atteints de cancer continuent de ressentir des effets physiques ou psychologiques, même longtemps après le diagnostic. Pourtant, les soins dits « de support » – nutrition, psychologie, activité physique, ostéopathie… – restent trop souvent secondaires dans le parcours médical. Jinko entend changer cette réalité.

Créée en août 2023 par Faustine Aussedat Bouvier et Anthony Miossec, la jeune pousse veut replacer l’humain et le soin global au cœur de l’accompagnement en oncologie. Leur promesse : proposer un parcours de soins pluridisciplinaire personnalisé, accessible depuis toute la France via une plateforme en ligne, mêlant diététique, psychologie, socio-esthétique, activité physique adaptée, ostéopathie, et plus encore.

L’objectif est clair : soulager les patients pendant le traitement, mais aussi pendant la phase plus silencieuse de l’« après-cancer », là où les séquelles demeurent. L’État commence à s’en emparer, et des projets de loi émergent pour aller vers une prise en charge intégrale de ces soins.

Mais Jinko ne veut pas attendre. Grâce à une levée de fonds de 2 millions d’euros, dont 1,4 million en equity menée par 360 Capital avec Alliance for Impact (Ventech) et 10 business angels du secteur santé, la startup entend passer à l’échelle.

Les prochains mois s’annoncent décisifs : 1 000 patients accompagnés d’ici un an, une montée en puissance de l’acquisition marketing, le développement de son application, et une accélération sur le B2B, pour proposer ses services aux mutuelles, entreprises ou institutions.

Le modèle repose sur un abonnement fixe à la plateforme, complété d’une part variable selon les soins réservés. Mais à terme, l’ambition est de rendre ces parcours gratuits, en s’appuyant sur l’évolution des politiques publiques.

Chez Jinko, on ne soigne pas uniquement un cancer. On prend soin de la personne, de son corps, de son mental, et de ce qu’elle devient après. Et dans un système de santé en mutation, c’est peut-être là que réside la vraie innovation.