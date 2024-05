[SEED] DIPEEO lève 1,8 million d’euros pour déployer sa solution de DPO délégué

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Fondée en 2021, DIPEEO se présente comme une réponse innovante aux défis imposés par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en 2018. Ce règlement européen, connu pour son cadre strict, impose à toutes les entreprises traitant des données personnelles de respecter des normes élevées pour protéger les droits des individus et harmoniser les pratiques de traitement des données au sein de l’UE.

Un Modèle Disruptif dans le Conseil RGPD

DIPEEO se démarque des cabinets de conseils traditionnels en automatisant une grande partie des processus de mise en conformité. Cette approche permet non seulement d’augmenter l’efficacité et la productivité mais aussi de libérer ses juristes experts pour se concentrer sur les aspects les plus complexes du RGPD. En adoptant le rôle de Délégué à la Protection des Données (DPO) pour le compte de ses clients, Dipeeo s’engage directement dans le maintien de la conformité auprès des autorités telles que la CNIL en France ou l’APD en Belgique.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Une Plateforme SaaS au Cœur de l’Innovation

La plateforme SaaS développée par Dipeeo offre à ses clients un accès à tous les documents juridiques nécessaires, un plan d’action détaillé et un suivi pas à pas, tout en fournissant une vue en temps réel de l’avancement de leur conformité. Le service inclut des échanges directs avec un juriste dédié, assurant un accompagnement complet, personnalisé et efficace.

Une Croissance Rapide et Reconnaissable

Seulement deux ans après sa création, Dipeeo a atteint un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros, se positionnant comme le deuxième DPO en France avec près de 350 clients issus de divers secteurs tels que la banque, la finance, la technologie, la santé, le marketing et les ressources humaines. Cette récente levée de fonds vise à soutenir une croissance accélérée pour devenir leader en France et se développer durablement sur le marché européen.

Vision et Ambitions Futures

« Avec notre plateforme SaaS, nous automatisons 80 % des tâches sans valeur ajoutée pour nous concentrer sur l’essentiel : un accompagnement personnalisé par des juristes experts en RGPD », explique Raphaël Buchard, co-fondateur et CEO de Dipeeo. « Autofinancés depuis nos débuts, nous sommes fiers de notre progression et avec cette levée de fonds, nous visons à devenir leader sur le marché français d’ici 2025 et à accélérer notre expansion internationale. »

Un Marché en Plein Essor

Le marché de la mise en conformité RGPD est en pleine expansion, nécessitant la mise à jour de plus d’un million d’entreprises. « Dipeeo offre une solution qui répond parfaitement aux besoins des PME dans les secteurs B2B, grâce à son automatisation et l’externalisation sécurisée de la fonction DPO », commente Valérie Gombart, Fondatrice et Directrice Générale de Hi Inov, soulignant l’importance de l’accompagnement de Dipeeo dans sa feuille de route ambitieuse.