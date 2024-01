GOOGLE, MICROSOFT, hausse des résultats sur fond de licenciement / INTEL s’offre le français SILICON MOBILITY / ORANGE Advertising revoit son conseil d’administration

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Guerre entre robots Dans le conflit en Ukraine, l’utilisation de ROBOTS terrestres sans pilote (UGVs) par les armées russe et ukrainienne marque une évolution tactique significative, avec des incidents croissants d’affrontements entre robots, rapporte le magazine américain Wired. Près d’Avdiivka, un robot russe transportant des munitions a été détruit par un drone ukrainien, illustrant l’intensification de la guerre robotique. Les UGVs, souvent de petite taille pour éviter la détection, remplissent diverses fonctions, allant de la logistique au combat. Bien que majoritairement télécommandés, ces robots s’inscrivent dans une tendance croissante à l’autonomisation sur le champ de bataille. L’Ukraine, en particulier, ambitionne de développer une « armée de robots », soulignant l’importance stratégique de ces technologies dans le conflit actuel.

Intel s’empare de Silicon Mobility

INTEL a annoncé l’acquisition du français SILICON MOBILITY SAS, spécialiste des systèmes sur puce (SoC) pour la gestion de l’énergie des véhicules électriques, marquant une avancée significative dans l’intégration de l’IA dans l’automobile. Cette opération, qui reste soumise aux approbations réglementaires, permettra à Intel de proposer des solutions novatrices pour les véhicules électriques, notamment des SoC améliorés par l’IA pour des véhicules définis par logiciel. Le constructeur automobile Zeekr sera le premier à bénéficier de cette technologie, promettant des expériences utilisateur enrichies. Intel prend également l’initiative de présider un nouveau groupe de travail SAE sur la gestion de l’énergie dans l’automobile, s’engageant dans le développement durable connecté.

ChatGPT s’invite à bord des Peugeot **PEUGEOT (**groupe Stellantis), innove en intégrant CHATGPT dans les systèmes de bord de ses voitures et fourgons, promettant une expérience de conduite plus interactive. Ce déploiement, qui va débuter dans 5 pays européens, permettra aux conducteurs de bénéficier d’une assistance vocale avancée pour la navigation et diverses requêtes, enrichissant ainsi la connectivité et l’intelligence des véhicules. Cette avancée, notamment intégrée dans le nouveau modèle électrique E-3008 et les véhicules utilitaires, s’accompagne d’une garantie étendue de 8 ans pour le SUV électrique. Ces initiatives placent Peugeot aux côtés de leaders de l’automobile tels que Volkswagen et Mercedes-Benz dans l’adoption de technologies conversationnelles avancées, marquant un pas vers un avenir où les véhicules seront des compagnons de route intelligents. Le titre Stellantis a réagi positivement à cette annonce, enregistrant une hausse de plus de 3 % à la Bourse de Paris. Vers un consensus sur le Règlement de l’IA en Europe La présidence belge du Conseil de l’UE s’efforce de rallier les États membres indécis autour du règlement sur l’IA, en ayant distribué le 26 janvier un texte consolidé avant le vote crucial des ambassadeurs prévu le 2 février. Ce dossier, qui cherche un compromis entre les positions du Parlement et du Conseil sur le seuil de puissance d’entraînement des modèles d’IA, stipule que la Commission devra ajuster ce seuil en fonction des avancées technologiques pour garantir l’adéquation avec les développements les plus récents. La France, critique sur certains points du texte, déterminera sa position lors d’une réunion interministérielle (RIM) au plus tard ce jour, tandis que l’Allemagne, confrontée à des divisions internes, finalisera sa position cette semaine. PayPal va supprimer environ 9% de ses effectifs, un peu moins de 2.500 emplois PayPal a annoncé la suppression de près de 9% de son personnel, soit environ 2 500 emplois. Cette décision est en partie due à l’automatisation et aux postes en doublon Le directeur général, Alex Chriss, a révélé cette information dans une lettre interne publiée sur le site de l’entreprise. Cette annonce survient presque exactement un an après une précédente vague de licenciements, qui avait concerné 7% des employés, soit 2 000 personnes. Selon le plan social présenté mardi, certains des postes supprimés n’étaient pas pourvu, donc leur suppression n’entraînera pas de licenciements supplémentaires. Pour le troisième trimestre de 2023, PayPal a enregistré une baisse de sa marge opérationnelle par rapport à la même période de l’année précédente. PayPal a été associé à eBay pendant 13 ans suite à son acquisition par eBay en 2002. Depuis leur séparation en 2015, PayPal s’efforce de réduire sa dépendance envers la plateforme de commerce en ligne eBay, bien qu’il n’ait pas encore totalement réussi. Dans les transactions électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l’action de PayPal a chuté de 1,15%. Du coté de son concurrent BLOCK (ex SQUARE) c’est le même combat: Block a entamé des licenciements dans le cadre d’un plan préalablement annoncé visant à réduire son personnel jusqu’à 10%. Ce plan inclut l’instauration d’un « plafond absolu » pour le nombre d’employés, fixé à 12 000, alors que l’entreprise comptait 13 000 employés au troisième trimestre 2023. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

Tech&fest 2024 : Grenoble, capitale de l’innovation FRENCHWEB.FR sera présent à la première édition de TECH&FEST les 1er et 2 février 2024 à Grenoble Alpexpo, 1re édition d’un événement inédit dédié à l’innovation digitale dans le secteur BtoB organisé par le groupe EBRA avec des acteurs économiques et collectivités locales (dont Grenoble Alpes Métropole). L’ambition est de rassembler 10 000 professionnels, 3 000 étudiants et plusieurs dizaines de startups de la Région. 100 intervenants sont prévus avec un focus IA, industrie, électronique, quantique, environnement, spatial et recherche valorisant un riche écosystème local. Le CEA et le CNRS sont activement associés à ce rendez-vous. OpenAI et familles OPENAI s’associe à l’ONG Common Sense Media pour élaborer des conseils formels et fournir des ressources pédagogiques sur l’IA destinées aux adolescents et aux familles. Cette collaboration vise à mettre en avant une utilisation responsable de l’IA dans un contexte éducatif, en réponse aux préoccupations relatives à la gestion des données et aux potentiels effets néfastes de l’IA dans la société. Sam Altman, PDG d’OpenAI, précise l’importance d’apprendre à utiliser les outils d’IA qui feront « partie intégrante du monde de demain. » Parallèlement, Common Sense Media travaille à la mise en place d’un système de notation de l’IA pour aider parents, enfants et enseignants à naviguer dans cet « univers ». Fusion stratégique dans le contrôle qualité EDIXIA AUTOMATION, reconnue pour ses systèmes avancés de vision artificielle pour la détection de défauts, rejoint le groupe TESTIA, élargissant ainsi les horizons du contrôle qualité et de l’expertise sur le marché mondial. Cette acquisition par Testia, filiale d’Airbus spécialisée dans l’intégrité structurelle et les tests non destructifs, marque une avancée dans l’offre de solutions d’inspection innovantes et efficaces. La nouvelle entité, qui continuera ses opérations en Bretagne, promet une synergie renforcée entre les équipes de Testia et d’Edixia, visant à développer des produits Tech pour répondre aux besoins industriels. Powertrafic rejoint le groupe PumpUp L’agence POWERTRAFIC, basée à Mont-Saint-Aignan (76), est désormais dans le giron de PUMPUP, suite à son acquisition par Denis Huertas, son fondateur et son fils Eric. Cette intégration vient consolider la position forte de PumpUp comme groupement d’agences digitales locales en France, avec un chiffre d’affaires de 6 millions d’EUR en 2022. Powertrafic, forte de ses 15 employés et d’un chiffre d’affaires de 1,52 million d’EUR, apporte son expertise notamment récompensée par le Google Partners Digital Champions 2023 dans la zone EMEA, à la diversité des services offerts par PumpUp, allant du SEO et SEA à l’intelligence artificielle et la formation. LA MINUTE CYBER Hack4Values mobilise la cyber pour la sécurité des ONG Lors d’un événement organisé à Bercy le 26 janvier, l’association Hack4Values en partenariat avec le ministère de l’Économie, 50 hackers éthiques bénévoles ont uni leurs forces pour améliorer la cybersécurité d’ONG participantes. Cette initiative a impliqué des entreprises telles que Cloudflare, Orange Cyber Défense, MARL Digital et NeverHack, et a bénéficié à Médecins sans Frontières, Action contre la faim, Handicap International et SOS Méditerranée. Lors de ce Live Hacking sous la forme d’un bug bounty solidaire (sans rétribution), 134 vulnérabilités ont été détectées, dont certaines critiques, démontrant l’importance de la collaboration entre le secteur cyber et l’humanitaire pour contrer les menaces et potentielles attaques. Cette action reflète l’engagement de la Tech et des startups incluant des acteurs comme ManoMano, Synacktiv ou Yogosha très actives dans la protection des infrastructures essentielles des ONG (sites, bases de données…), permettant ainsi la poursuite de leurs missions vitales. A cette occasion, la sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre a souligné l’importance du don de congés d’employés pour trouver des failles de sécurité auprès d’ONG qui pourrait être reconnue, faisant l’analogie avec la mission générale des pompiers volontaires. NUMBERS

Vers une domination de 4 géants du numérique sur le marché publicitaire français en 2030 Une nouvelle étude commandée par l’ARCOM et la DGMIC (ministère de la Culture) prévoit que 4 plateformes numériques extraeuropéennes — Meta, Alphabet, Amazon et ByteDance — capteront près de 45 % du marché publicitaire en France d’ici 2030, représentant 8,2 milliards d’EUR. La part du marché détenue par les acteurs numériques devrait atteindre 65 %, contre 52 % aujourd’hui. Cette progression reflète une tendance similaire observée aux États-Unis et chez les voisins européens. L’étude, réalisée par PMP Strategy, souligne également une croissance annuelle de 2,3 % des recettes nettes de tous les médias, atteignant 18,3 milliards d’EUR en 2030. Les bénéfices numériques des acteurs traditionnels du marché de la pub devraient connaître une augmentation de 400 millions d’EUR au cours de la période analysée, atteignant ainsi 6,4 % du total des revenus publicitaires en 2030, contre 5,2 % en 2022. Néanmoins, cette hausse ne suffira pas à pallier le déclin de leurs gains habituels. De plus, les médias qui se concentrent sur la production de contenus informatifs et créatifs, incluant la majorité des acteurs médiatiques classiques ainsi que certains services de streaming, continueront de voir leurs revenus décliner, passant de 7,3 milliards d’EUR en 2012 à 5,3 milliards prévus pour 2030.

FOOD PILOT lève 3,5 millions d’euros

La startup collecte des informations disponibles sur la production de produits alimentaire, les restructure, et établit des scores mis à la disposition des industriels qui souhaitent piloter leur empreinte environnementale. Ce tour du financement est opéré auprès de IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT ET la BRED.

TWIN LABS lève 3 millions de dollars

Le fondateur de DREEM, Hugo Mercier repart dans une aventure entrepreneuriale après l’échec de DREEM, mis en liquidation l’été dernier, avec TWIN LABS une startup qui developpe un agent autonome qui reproduit les gestes accomplis par un individu chaque jour et permet d’éliminer des taches répétitives voire fastidieuse. Associé à Joao JUSTI, ils ont convaincu BETAWORKS, MOTIER VENTURES d’investir dans leur projet 3 millions de dollars.

Carmat booste son capital

Le français CARMAT, à la pointe de l’innovation avec son cœur artificiel total, signe une augmentation de capital de 16,5 millions d’EUR, sans droit préférentiel pour les actionnaires actuels, incluant une option de surallocation de 1,5 millions d’EUR. Cette levée de fonds cruciale permet à l’entreprise de financer ses opérations pour les 12 prochains mois, avec des besoins estimés entre 35 et 50 millions d’EUR, dépendant des négociations en cours avec ses créanciers, notamment la Banque européenne d’Investissement. Ces discussions sont prévues pour aboutir au premier trimestre 2024.

LEVEES DE FONDS à l’étranger

CODEIUM une startup proposant des outils d’intelligence artificielle pour aider les sociétés à écrire du code, a levé 65 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B dirigé par Kleiner Perkins. Selon une source, cette levée de fonds valorise l’entreprise à 500 millions de dollars.

PORTAL, une startup développant un échange décentralisé et un portefeuille basés sur Bitcoin et fonctionnant sur plusieurs chaînes, a levé 34 millions de dollars en financement de démarrage auprès d’investisseurs, dont Coinbase, portant son financement total à 42,5 millions de dollars.

La saison des résultats trimestriels démarre avec GOOGLE, MICROSOFT, AMD, SAMSUNG, MATCH GROUP et EA (ELECTRONIC ARTS):

GOOGLE et MICROSOFT réalignent les chiffres à la hausse au dernier trimestre sous fond de licenciement

Alphabet a annoncé une augmentation de 13% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 86 milliards de dollars, et une hausse de 52% de son bénéfice net, s’élevant à 20,7 milliards de dollars. Le revenu de Google Cloud a progressé de 26% pour atteindre 9,2 milliards de dollars, tandis que l’effectif a diminué de plus de 4%. Cependant, l’action GOOG a chuté de plus de 5%.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a déclaré que les services d’abonnement numérique de l’entreprise, incluant les services YouTube et Google One, génèrent désormais un revenu annuel de 15 milliards de dollars, soit une augmentation de cinq fois depuis 2019.

Alphabet rapporte également que les revenus publicitaires de Google au quatrième trimestre ont augmenté de 11% sur un an pour atteindre 65,5 milliards de dollars, contre une estimation de 66,1 milliards de dollars. Les revenus de Google Search et autres ont augmenté de 13% sur un an pour atteindre 48 milliards de dollars.

Enfin, les revenus publicitaires de YouTube pour le quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15,5% sur un an, atteignant 9,2 milliards de dollars, ce qui est en ligne avec les attentes. En comparaison, au quatrième trimestre 2022, les ventes publicitaires de YouTube avaient chuté de près de 8%.

Ces résultats se superposent à une vague de licenciement sans précédent. Après avoir licencié 12000 personnes (6% des effectifs) en 2023, GOOGLE démarre en 2024 une nouvelle vague de licenciement qui pourrait toucher plus de 30 000 collaborateurs de l’entreprise

De son coté, MICROSOFT a annoncé une augmentation de 18% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, atteignant 62 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 33% sur un an pour s’établir à 21,9 milliards de dollars. Le revenu de la division Office Commercial a augmenté de 15% sur un an, tandis que les revenus de LinkedIn ont connu une hausse de 9% sur un an.

Le revenu de la division Intelligent Cloud de Microsoft pour le deuxième trimestre a augmenté de 20% sur un an pour atteindre 25,88 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 25,29 milliards de dollars. Le revenu d’Azure et des autres services cloud a augmenté de 30% sur un an, surpassant l’estimation de 27,7%.

Pour le même trimestre, les revenus de Microsoft provenant des appareils ont diminué de 9% sur un an. En revanche, le revenu de Windows OEM a augmenté de 11% sur un an, et les revenus des contenus et services Xbox ont grimpé de 61% sur un an. Enfin, les revenus publicitaires de la recherche et des actualités ont augmenté de 8% sur un an.

Baisse du chiffre d’affaires chez AMD mais une meilleure rentabilité

AMD a rapporté une baisse de 10% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’établissant à 6,2 milliards de dollars. Cependant, son bénéfice net a connu une hausse spectaculaire de 3 076%, atteignant 667 millions de dollars. Les revenus de la division Data Center ont augmenté de 38%, s’élevant à 2,3 milliards de dollars. La prévision de revenus pour le premier trimestre est inférieure aux estimations. Suite à ces annonces, l’action AMD a chuté de plus de 5%.

SAMSUNG est quant à lui en perte de vitesse

SAMSUNG a annoncé une baisse de 3,8% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’élevant à environ 51 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation a chuté de 34,57% sur un an, pour atteindre environ 2,1 milliards de dollars.

Match Group a annoncé une augmentation de 10% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’élevant à 866,2 millions de dollars. Cependant, le nombre d’utilisateurs payants a diminué de 5% sur un an. Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d’affaires inférieur aux attentes. Match Group a autorisé un rachat d’actions d’une valeur de 1 milliard de dollars.

Electronic Arts (EA) a indiqué que ses ventes nettes pour le troisième trimestre ont légèrement augmenté de 1% sur un an, atteignant 2,37 milliards de dollars, mais en deçà des résultats attendus. Le resultat net de l’entreprise s’est élevé à 1,95 milliard de dollars en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Selon PitchBook, les fonds de capital-risque aux États-Unis détiennent 311 milliards de dollars de liquidités non dépensées, privilégiant la prudence et se concentrant sur les dividendes, après avoir levé un montant record de 435 milliards de dollars entre 2020 et 2022.

NEWFUND dévoile NAEH2, son nouveau fonds d’investissement destiné aux start-up de la Nouvelle-Aquitaine. Après le succès de son premier fonds lancé fin 2018, qui a comptabilisé onze investissements, Newfund dote NAEH2 avec 15 millions d’euros. Ce fonds prévoit d’investir dans une vingtaine d’entreprises de la région, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’innovation, en phase de pré-amorçage et d’amorçage. Les premiers investissements de NAEH2 varieront entre 100 000 et 500 000 euros, avec la possibilité de participer à des levées de fonds allant jusqu’à 2 millions d’euros, y compris dans les entreprises du premier fonds NAEH1 en phase de croissance.

THOMAS ALLEMAND a été promu vice-président adtech & supply chez Jellyfish, où il supervisera les innovations dans des domaines clés tels que la TV digitalisée, l’audio et le DOOH programmatique. Élargissant son champ d’action, il contribuera également au développement des solutions dans le search et le retail media, fort de son expérience en tant que senior director.

CATHERINE BAUDENEAU a été nommée directrice marketing Offre et Communication chez Altaprofits, pionnier en conseil en gestion de patrimoine sur Internet. Elle a pour mission de piloter la stratégie marketing pour stimuler la croissance de l’entreprise, notamment à travers la refonte du site web et l’amélioration de l’expérience client. Précédemment, elle exerçait au sein du groupe AG2R La Mondiale.

JACQUES DEMONT, avec son riche parcours chez Nespresso, Swatch, et Tesla, ainsi que chez Taïga Motors, est le nouveau directeur général de Devialet, l’entreprise française pionnière en ingénierie acoustique. Demont est chargé de renforcer la présence internationale de Devialet et de maintenir sa position forte dans le secteur de la haute technologie et du design.

JÉRÔME FEYNEROL devient Directeur régional sud-ouest de Groupe Infodis, ESN française de solutions de Workplace, d’ingénierie d’infrastructure, d’évolution des architectures et d’outillage des processus IT. Il était auparavant directeur commercial de SolutionData.

BENOIT LEGROS rejoint Shift Technology, basée à Paris et spécialisée dans les solutions informatiques antifraude pour les assurances, en tant que vice-président pour l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Shift est une startup française qui développe une plateforme d’IA permettant aux assureurs IARD et en santé de détecter les déclarations de sinistre frauduleuses.

Orange Advertising a renouvelé son comité de direction sous la houlette de Stéphane Bourse, en structurant ses activités autour de 5 pôles stratégiques. Les nouveaux membres sont PEGAH MOFIDI (direction commerciale), EMMANUELLE VAYSSETTES (direction des opérations), ALEXANDRA DE LA TREMBLAYE (direction des contenus), CÉCILE DESINDES (pôle TV, data et mesure) et BENJAMIN TOWNEND (marketing et communication).

FABIEN SCOLAN est promu vice-président re-commerce et advertising chez Le Bon Coin, après avoir été VP advertising groupe. Membre actif d’IAB France et du SRI, il a rejoint l’entreprise en 2011 après des responsabilités chez Microsoft Advertising en tant qu’international sales manager.

PATRICK SILLARD, précédemment inspecteur général de l’Insee, prendra les rênes de l’École nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique (ENSG-Géomatique), école d’ingénieurs sous l’égide de l’IGN et affiliée à l’université Gustave Eiffel, dès le 1er mars 2024. Il succède ainsi à NICOLAS PAPARODITIS, en poste depuis février 2017.

ALEXIS ZAJDENWEBER est nommé membre du conseil d’administration de la société Thales en qualité de représentant de l’État, en remplacement de Emmanuel Moulin. Zajdenweber est commissaire aux participations de l’État. De 2017 à 2022, il a été conseiller économie, finances, industrie à la présidence de la République.

