Connaissez vous FYGR, et sa solution de gestion de la trésorerie, à destination des TPE / PME?

Dans le paysage des outils à destination des entrepreneurs, FYGR adresse un sujet clé, celui de la gestion de la trésorerie. Un sujet source majeure de stress pour les entrepreneurs fréquemment confrontés à des questions cruciales sur leur situation financière actuelle et future : « Où en suis-je aujourd’hui ? Comment ont évolué mes finances ces derniers mois ? Puis-je me permettre d’embaucher ou de lancer un nouveau projet ? ». Autant d’interrogations dont la réponse n’est pas toujours simple sans une visibilité claire et en temps réel.

Pour en parler nous recevons Francois Menjaud, CEO et co fondateur de FYGR dans ce nouvel épisode de FRENCHWEB BUSINESS

Une Interface simple et intuitive

Ainsi FYGR propose une interface utilisateur intuitive offrant une vision à 360 degrés de la situation financière de l’entreprise. Cette solution permet aux dirigeants de visualiser en un clin d’œil leurs positions de trésorerie, l’évolution de leurs flux financiers, et de construire des prévisions précises. En connectant leurs comptes bancaires et leurs outils de facturation et de gestion, les utilisateurs peuvent centraliser toutes leurs données financières, facilitant ainsi le suivi et l’anticipation des flux de trésorerie.

Intégration et flexibilité

L’une des forces de FYGR réside dans sa capacité à s’intégrer avec une multitude d’outils existants utilisés par les entreprises, tels que Pennylane, Axonaut, Libéo, Evoliz, et Odoo. Cette intégration permet de récupérer des données essentielles comme les créances clients et les dettes fournisseurs, et de les projeter dans le prévisionnel de trésorerie. Même pour les entreprises utilisant des outils comptables plus traditionnels, Fygr propose des solutions d’intégration flexibles, incluant des méthodes d’export-import si nécessaire.

Une croissance continue

En moins de cinq ans, FYGR a réussi à convaincre plus de 1000 entreprises et une centaine de cabinets comptables de la pertinence de sa solution. Avec des abonnements mensuels ou annuels sans engagement, et un accompagnement personnalisé pour la prise en main, FYGR facilite l’adoption de sa plateforme et assure une intégration en douceur.

Fondée en 2019 par Francois Menjaud et son associé Geoffrey Laird, FYGR a rapidement attiré l’attention grâce à son approche simplifiée et efficace de la gestion financière, obtenant un investissement de 2 millions d’euros du fonds d’investissement Avenrock pour accélérer son développement.

Pour plus d’informations, visitez FYGR et découvrez comment cette startup peut transformer la gestion de trésorerie de votre entreprise.