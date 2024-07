A la découverte de la startup BEINK DREAM et son IA qui transforme vos idées en visuels graphiques

Dans un monde où l’intelligence artificielle touche de plus en plus de secteurs, la startup BEINK DREAM fondée par Jeanne Le Peillet, veut s’imposer comme un acteur innovant dans le domaine de la créativité visuelle. Créée en 2023, BEINK DREAM vise à accompagner la réflexion visuelle des utilisateurs, transformant des idées en visuels évolutifs et dynamiques

Titulaire d’un doctorat en génétique, Jeanne Le Peillet n’aurait jamais imaginé devenir entrepreneure il y a quelques années. Née dans une famille d’artistes, elle a toujours vu le dessin comme un moyen de communication et de réflexion. Enfant, elle échangeait des dessins par fax avec sa mère partie à l’étranger. Cette pratique a façonné sa compréhension du dessin comme un outil puissant pour exprimer et développer des idées.

L’idée de BeInk a germé durant sa thèse, lorsqu’elle a été sollicitée pour illustrer des technologies complexes pour des entreprises. Constatant que le dessin aidait à clarifier et à faire évoluer les idées, Jeanne Le Peillet a voulu créer une solution permettant à tous, indépendamment de leurs compétences en dessin, d’utiliser le visuel comme outil de réflexion.

Le passage à l’entrepreneuriat s’est concrétisé après sa soutenance de thèse, lorsqu’elle a remporté un prix de l’entrepreneuriat et a été acceptée à Station F. Bien que difficile, cette transition a été motivée par sa passion pour l’apprentissage et son désir de développer son projet à plein temps.

BeInk se distingue des autres outils de mind mapping et de modélisation par sa capacité à suivre la vitesse de la pensée des utilisateurs. L’outil permet de transformer rapidement des gribouillis en visuels élaborés, facilitant ainsi la réflexion et la collaboration visuelle. Cette approche intuitive permet aux utilisateurs de gagner du temps et d’améliorer la fluidité de leur processus créatif.

Contrairement à d’autres IA génératives qui se concentrent sur la production instantanée de résultats finaux, BeInk se concentre sur le processus de réflexion visuelle. En intégrant des aspects cognitifs et en garantissant la sécurité et la confidentialité des données, BeInk s’adresse principalement aux grandes entreprises et aux secteurs nécessitant une collaboration visuelle sécurisée.

BeInk collabore avec OVH pour l’hébergement et bénéficie du Startup Programme qui fournit des crédits d’infrastructure et un accompagnement technique. La startup met également un point d’honneur à développer des IA frugales, minimisant la consommation énergétique tout en optimisant l’utilisation des ressources.

