Lobbying très actif pour OPEN AI en France et en Europe / TikTok se lance dans les soldes d’été / Google cassé? /

TikTok se lance dans les soldes d’été aux États-Unis

TikTok annonce le lancement de ses soldes d’été, « Deals For You Days », à partir du 9 juillet aux USA. Selon Kelsey Chickering, analyste chez Forrester, bien que l’achat direct via les réseaux sociaux soit encore émergent aux États-Unis, la découverte de produits y est très courante. En 2023, 57 % des acheteurs de la rentrée scolaire ont découvert de nouveaux produits sur les réseaux sociaux et 52 % ont acheté des produits trouvés ainsi. TikTok améliore l’expérience de shopping en ligne en surmontant les anciens obstacles comme les inventaires désynchronisés et les politiques de retour floues. En concurrence avec le Prime Day d’Amazon, TikTok se positionne comme une plateforme de divertissement et de commerce. Les détaillants peuvent ainsi comparer l’efficacité de TikTok et Amazon pour optimiser leurs ventes. Malgré une potentielle interdiction, les investissements marketing dans TikTok augmentent, 67 % des décideurs marketing américains prévoyant d’accroître leurs dépenses sur cette plateforme en 2024.

Un pôle DeepTech en cours de création dans le Sud

Un nouveau pôle technologique voit le jour en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, devant fusionner les pôles OPTITECH et SCS. Cette structure couvre la photonique, l’IA, la cybersécurité, l’IoT et la microélectronique. Avec 350 à 400 entreprises déjà membres et un potentiel d’adhésion de 300 à 400 autres, elle bénéficie du soutien de la Région Occitanie et de partenariats européens. En ciblant des secteurs comme le spatial et les transitions énergétiques, ce pôle vise à devenir un leader dans les technologies de pointe. Des recrutements et une feuille de route pour le secteur photonique sont en cours.

Nvidia sous le feu des autorités françaises pour pratiques anticoncurrentielles

L’Autorité de la concurrence s’apprête à poursuivre NVIDIA pour des pratiques anticoncurrentielles présumées. L’entreprise, qui a brièvement dépassé Apple et Microsoft en capitalisation boursière, aurait été perquisitionnée en septembre dernier. Cette opération s’inscrit dans une enquête plus large sur le secteur du cloud computing, dominé par Microsoft, Google et Amazon Web Services. Nvidia, qui a atteint une valorisation de 3 020 milliards de dollars, est également sous le coup d’enquêtes antitrust aux États-Unis. Lors de ses derniers résultats financiers, Nvidia a déclaré des revenus trimestriels record de 26 milliards de dollars, avec un bénéfice net passant de 2 à 15 milliards de dollars en un an.

La suprématie chinoise dans le monde des voitures électriques

En quelques années, la Chine est devenue un leader mondial dans la fabrication et l’achat de véhicules électriques (VE). En 2022, elle a vendu 6,8 millions de VE, contre 800 000 aux États-Unis. Ce succès repose sur des subventions gouvernementales généreuses, des allégements fiscaux et des contrats de marché public, encourageant l’essor de marques locales. La Chine a également investi tôt dans les batteries lithium-fer-phosphate, améliorant leur densité énergétique et réduisant les coûts. Aujourd’hui, la Chine contrôle une grande partie de la chaîne d’approvisionnement des matériaux nécessaires aux batteries, consolidant ainsi sa position dominante dans le secteur.

Location de voitures : Uniquement des agents virtuels à l’accueil

NU CAR RENTALS, entreprise de location de voitures à Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis), a remplacé ses agents en personne par des employés virtuels via chat vidéo. Les clients se rendent dans des bureaux équipés d’écrans où ils peuvent interagir avec ces agents à distance. Ce modèle transforme l’apparence du bureau en un espace sans personnel physique, avec des moniteurs affichant le logo de l’entreprise et invitant à toucher l’écran pour parler à un agent. Les clients récupèrent les clés des véhicules dans des casiers déverrouillés à distance par les agents virtuels. Cette approche suscite des réactions variées, certains clients exprimant leur frustration face à l’absence de personnel sur place et aux politiques d’assurance de l’entreprise.

IA Act : Date de publication et de mise en œuvre

Selon nos informations, le règlement IA (IA Act) devrait être publié le 1er août 2024 au Journal officiel de l’Union européenne (EUR-Lex) avec une mise en application 6 mois plus tard donc le 1er février 2025 pour les systèmes dits interdits (« risque inacceptable ») c’est-à-dire tous les systèmes d’IA considérés comme une menace évidente pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des personnes, de la notation sociale (scoring) par les gouvernements aux jouets utilisant l’assistance vocale qui encouragent les comportements dangereux. La gouvernance de l’IA Act sera opérationnelle dès le 1er août 2925.

Gérer les risques d’IA : OpenAI s’active

OPENAI mène actuellement une campagne de lobbying très active auprès des états du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) pour renforcer ses prises de positions (notamment sur les biais d’entrée des LLM) dans le cadre du code de conduite volontaire pour les développeurs d’IA (processus d’IA d’Hiroshima). Particulièrement recherchés : des alliés, décideurs politiques et au sein des administrations en Europe.

Meta modifie son label « Made with AI » en « AI info » pour indiquer que les images n’ont pas nécessairement été créées avec l’IA, mais que des outils de retouche basés sur l’IA peuvent avoir été utilisés. Cette nouvelle étiquette vise à fournir une transparence accrue sur l’utilisation de l’IA dans le processus de création d’images.

Circle annonce avoir obtenu une licence rendant la startup crypto conforme aux dispositions relatives aux stablecoins sous les strictes lois européennes en matière de crypto-monnaies.

L’IA générative : Nouvel enjeu pour la cybersécurité

Avec l’essor de l’IA générative, dont ChatGPT, les entreprises doivent renforcer leur cybersécurité. En 2023, les attaques par ingénierie sociale ont augmenté de 135 % selon une étude de DARKTRACE, coïncidant avec l’adoption généralisée de ChatGPT. Cette technologie permet aux cybercriminels de mener des attaques plus sophistiquées, notamment par phishing. Selon l’ANTI-PHISHING WORK GROUP, le volume des attaques de phishing a atteint 4,7 millions en 2022, marquant une hausse de 150 % depuis 2019. Les entreprises doivent adopter des stratégies proactives pour protéger leurs données sensibles et minimiser les risques. Une surveillance continue et une réponse rapide sont essentielles pour contrer ces menaces croissantes.

Recherche sur la sécurité quantique

Des chercheurs ont prouvé que le cryptage quantique sécurisé est possible sans recourir à des problèmes computationnels complexes, redéfinissant ainsi les bases de la sécurité de l’information. Initialement, la cryptographie reposait sur la difficulté de certains problèmes mathématiques. Henry Yuen, de l’Université de Columbia, et Fermi Ma, du Simons Institute for the Theory of Computing de l’Université de Berkeley, ont montré que des tâches cryptographiques peuvent être sécurisées par les lois de la physique quantique. Leur travail révèle que même si tous les problèmes mathématiques deviennent faciles à résoudre, le cryptage quantique resterait sûr. Cette découverte modifierait la manière de protéger les données contre les cyberattaques.

Five Nines comme chef d’orchestre cyber

FIVE NINES, start-up française spécialisée dans les services managés de sécurité (MSSP), se tourne vers l’édition de logiciels avec le développement de son orchestrateur de sécurité, Guard9s, depuis 2022. Créée en 2019 pour sécuriser le cloud, l’entreprise a évolué en MSSP, offrant des services tels que l’EDR, le NDR et le MDR via un SOC de nouvelle génération. Face à la complexité des outils de sécurité, Five Nines a misé sur l’automatisation pour améliorer l’efficience. Guard9s permet des gains de temps de 20 à 50 % sur les workflows automatisés. Il offre aussi des métriques pour justifier le ROI en cybersécurité auprès des dirigeants.

Les cybermenaces actuelles : l’IA utile aux voleurs d’informations et aux malwares bancaires

ESET a publié son rapport sur les tendances des cybermenaces de décembre 2023 à mai 2024. Les logiciels malveillants de vol d’informations se déguisent en outils d’IA générative comme Midjourney, Sora et Gemini. Le malware mobile GoldPickaxe, capable de voler des données de reconnaissance faciale, a été utilisé pour créer des vidéos deepfake. RedLine Stealer a connu plusieurs pics de détection, avec une augmentation d’un tiers par rapport au second semestre 2023, particulièrement en Espagne, au Japon et en Allemagne. Balada Injector a compromis plus de 20 000 sites WordPress, générant plus de 400 000 visites dans la télémétrie d’ESET. Enfin, le groupe Ebury a compromis environ 400 000 serveurs Linux, FreeBSD et OpenBSD, avec plus de 100 000 serveurs toujours infectés fin 2023.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR BridgeAudio à la conquête du cloud de l’industrie musicale BRIDGEAUDIO lève 3 millions d’EUR grâce à des financements de Bpifrance et Leansquare. Cette somme permettra à l’entreprise de renforcer sa position en tant que cloud de l’industrie musicale, utilisant une IA descriptive pour optimiser les échanges entre créateurs et professionnels. En 2023, seuls 15 % des 180 millions de titres référencés sur les plateformes de streaming ont été écoutés plus de 1000 fois. Bridge Audio, en facilitant la collaboration et la gestion des fichiers musicaux, vise à réduire l’empreinte écologique et améliorer la découvrabilité de la musique. Depuis son lancement, la plateforme compte déjà plus de 30 000 utilisateurs dans le monde.

+ ACQUISITIONS SWORD se renforce avec 2 nouveaux actifs stratégiques SWORD, une entreprise internationale de services numériques basée au Luxembourg et cotée à la bourse de Paris, annonce l’acquisition de 2 sociétés écossaises spécialisées en IA et en cybersécurité. La 1re acquisition concerne IACS, une petite entreprise d’Aberdeen spécialisée dans la sécurité numérique des réseaux de contrôle industriels, avec un chiffre d’affaires annuel de 2,9 millions d’EUE et une marge EBITDA de 20 %. IACS sera intégrée aux comptes de Sword à partir du 1er juillet, avec une croissance organique prévue de 15 % par an. La 2e acquisition est AAA, une société de recrutement ayant restructuré son offre autour de l’IA grâce aux outils de Sword. AAA, qui génère 8 millions d’EUR de chiffre d’affaires annuel avec une marge EBITDA de 2 %, vise une marge de 12 % d’ici 2026 grâce à son intégration complète. Orisha acquiert Gaïana Meanings Capital Partners, principal actionnaire de GAIANA, expert européen dans l’édition de logiciels verticaux pour le secteur Agrifood, a finalisé la vente de sa participation à Orisha, un éditeur de logiciels B2B pour les professionnels de divers secteurs. Cette transaction marque l’aboutissement du processus de transformation de Gaïana, initié fin 2019. Au cours des quatre dernières années, Gaïana a triplé son chiffre d’affaires, passant de 15 à 40 millions d’EUR, grâce à une croissance organique et à 8 acquisitions stratégiques, dont 3 à l’international. + FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs. DPAM se lance dans une stratégie d’investissement en IA Le gestionnaire d’actifs DPAM (Degroof Petercam Asset Management), avec 47,1 milliards d’EUR sous gestion fin 2023, lance le fonds DPAM L Equities Artificial Intelligence, dédié aux entreprises dont les produits ou services sont centrés sur l’IA. Géré par l’équipe Global Sustainable Equity, ce fonds vise des opportunités dans des secteurs variés comme le codage, les centres d’appel et le design. Humberto Nardiello (Equity Fund Manager chez DPAM) souligne que l’IA générative transforme déjà ces industries. Le gérant de fonds de DPAM, Dries Dury ajoute que l’IA pourrait bientôt rivaliser avec les capacités humaines, notamment dans les domaines des assistants virtuels, robots humanoïdes et véhicules autonomes. Les investissements souhaitent offrir un profil rendement/risque attractif, avec des valorisations jugées raisonnables. + FRENCHWEB MARKET Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité. Nvidia et l’IA : Bulle ou croissance solide ? En 2023, NVIDIA a vu sa valeur boursière multipliée par 9, atteignant temporairement la 1re place mondiale. Cependant, une chute de 13 % a ensuite effacé 430 milliards de capitalisation en 3 jours. Malgré ces fluctuations, la croissance impressionnante des bénéfices de Nvidia, attendus à 60 milliards de dollars cette année, rassure les analystes. Ils estiment que le marché des infrastructures pour l’IA, passé de 250 milliards en 2022 à 350 milliards en 2023, pourrait atteindre entre 600 et 1000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Ces perspectives montrent une demande continue, stabilisant ainsi le marché à long terme. Northern Data envisage une IPO aux États-Unis pour sa division IA La société allemande NORTHERN DATA AG envisage une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis pour ses unités de cloud computing et de centres de données, selon Bloomberg News. La valorisation pourrait atteindre jusqu’à 16 milliards de dollars. Northern Data prévoit de lister sa division, composée de Taiga et des centres de données Ardent, sur le Nasdaq dès le premier semestre de l’année prochaine. Après deux années décevantes, le marché des IPO aux États-Unis montre des signes de reprise en 2024. Les startups basées sur l’IA attirent d’importants investissements, notamment après le lancement de ChatGPT par OpenAI. Northern Data pourrait également vendre une part minoritaire de cette unité avant la cotation.

CÉDRIC BÉCHU a été nommé Head of Sales d’Allaw, plateforme française d’intermédiation entre professionnels du droit et particuliers. Diplômé d’Épitech et en droit immobilier, il possède plus de 10 ans d’expérience en relations commerciales. Allaw, lancée en janvier 2024, vise à améliorer le quotidien de 10 000 professionnels du droit et à faciliter l’accès à la justice pour plus de 1 million de justiciables d’ici 2025, objectif très ambitieux.

ÉRIC HARGOUS devient directeur technique vérification et responsable de la formation d’Aedvices, entreprise spécialisée dans la conception et la vérification de dispositifs microélectroniques. Hargous a auparavant occupé divers postes chez Texas Instruments, STMicroelectronics et TDK InvenSense. Il aura pour mission de gérer le catalogue de vérification IP, d’enrichir l’offre de formation, et de structurer les équipes pour accompagner la croissance de l’entreprise.

GUILLEMETTE KREIS est nommée directrice de participations services et finance à l’agence des participations de l’État et membre du conseil d’administration de Bpifrance Investissement, représentant l’État, succédant à Charles Sarrazin.