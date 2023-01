Connaissez vous le projet Seasteading?

Seasteading est un projet qui visait à créer une communauté flottante en mer, en dehors de la juridiction des gouvernements terrestres. Le fondateur de PayPal, Peter Thiel, a financé le projet dans les années 2000 avec l’objectif de permettre aux résidents de vivre selon leurs propres règles et législations. Le projet a été abandonné en 2008 en raison de coûts élevés et de la complexité technique de la construction d’une telle structure en mer. L’idée derrière Seasteading est d’offrir une alternative à la vie traditionnelle sur la terre ferme, avec un système politique et économique fondé sur la liberté et l’innovation. Bien que le projet original ait échoué, le concept de Seasteading continue d’inspirer les personnes intéressées par l’innovation politique et sociale.