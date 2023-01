Connaissez vous l’histoire de l’un des premiers projets d’Intelligence Artificielle, ELIZA?

ELIZA est un projet de l’IA développé dans les années 1960 par le psychologue Joseph Weizenbaum de l’Université MIT. C’était l’un des premiers programmes d’IA conçus pour simuler une conversation humaine, et il a été utilisé pour étudier les interactions entre les humains et les ordinateurs. ELIZA a été conçu pour imiter le style de psychothérapie, en utilisant des réponses simples et des redirection de questions pour aider les utilisateurs à explorer leurs propres pensées et sentiments. Bien que rudimentaire par rapport aux standards actuels, ELIZA a été considéré comme une percée importante dans le domaine de la compréhension des interactions humain-machine. Le projet ELIZA a également stimulé l’intérêt pour les technologies d’IA telles que les chatbots et les assistants virtuels.