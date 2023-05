Connaissez-vous Qontrol, qui dispense un passeport de cybersécurité aux startups et PME?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Fondé fin 2018 par Michael Monerau, Qontrol déploie une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de mettre en place une politique de cybersécurité, notamment en apportant de l’autonomie aux collaborateurs sur ce sujet. « Nous cherchons à apporter en premier lieu l’autonomie de la part des équipes sur la gestion de leur système de sécurité », explique Michael Monerau, CEO de Qontrol.

« Les entreprises que nous ciblons ont dans leur champ d’action une nouvelle fonction support. Ça ne fait pas partie de leur corps business le plus souvent. C’est quelque chose qu’elles doivent gérer pour pouvoir opérer au quotidien, pour leur business ». « Nous permettons donc aux équipes des PME et startups de les rendre autonomes ».

La startup, qui a séduit une trentaine d’entreprises dont Greenly, Weefin ou Beyond Associés, a récemment levé 1,5 million d’euros auprès de Cyber Impact Ventures et AG2R LA MONDIALE via son fonds ALM Innovation. Elle ambitionne d’engager 150 clients et un million d’euros d’ARR dans les 18 prochains mois. Qontrol avait déjà levé 400 000 euros depuis sa création.

Retrouvez l’interview complète de Michael Monerau, fondateur et CEO de Qontrol: