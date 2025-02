Connaissez-vous Weenat, la startup qui optimise l’irrigation grâce à l’intelligence artificielle ?

Weenat : L’agriculture de précision au service de la gestion de l’eau

Alors que l’agriculture représente 70 % de la consommation mondiale d’eau douce, dont 58 % en France, et face aux sécheresses récurrentes et à la pression sur les ressources hydriques, l’optimisation de l’irrigation devient une nécessité. Weenat, start-up fondée en 2014 par Jérôme Le Roy, propose une solution qui permet aux agriculteurs d’ajuster leur consommation d’eau grâce à des capteurs connectés et une plateforme d’analyse de données.

Un problème majeur : l’irrégularité des ressources en eau

L’irrigation repose encore largement sur des méthodes et des prévisions météorologiques générales, souvent inadaptées aux spécificités locales. L’absence de données précises entraîne un gaspillage d’eau, une baisse des rendements et une augmentation des coûts d’exploitation. La nécessité d’un suivi en temps réel et à l’échelle de la parcelle permet de mieux gérer localement la situation.

Une technologie pour piloter l’irrigation avec précision

Weenat déploie un réseau de 30 000 capteurs connectés, mesurant l’humidité des sols, la température et les précipitations. Couplés à une application mobile, ces dispositifs permettent d’anticiper les besoins en eau et d’adapter l’irrigation au plus juste. L’entreprise propose notamment :

Des sondes d’humidité des sols permettant une analyse fine des réserves en eau.

permettant une analyse fine des réserves en eau. Un capteur de prévision hydrique à J+7 , pour anticiper les stress hydriques.

, pour anticiper les stress hydriques. Des stations météo connectées, intégrant la température sèche et humide, essentielles pour prévenir le gel et optimiser les cycles culturaux.

En 2023, les 10 000 sondes d’irrigation déployées ont permis d’économiser 32 millions de mètres cubes d’eau, illustrant l’impact concret de ces technologies.

Un modèle économique structuré et une expansion accélérée

Weenat repose sur un modèle hybride, associant la vente de capteurs et un abonnement SaaS donnant accès aux données collectées et aux prévisions d’irrigation. L’entreprise a structuré son expansion à travers un réseau de 200 partenaires et distributeurs agricoles, incluant coopératives, instituts de recherche et négociants.

Présente dans 15 pays, Weenat réalise 25 % de son chiffre d’affaires à l’international et accélère son implantation en Italie, Roumanie et Europe de l’Est. L’acquisition en 2024 de CoRHIZE, spécialiste du pilotage de l’irrigation, lui permet d’enrichir ses algorithmes et de renforcer son expertise métier.

Une levée de fonds pour consolider sa position

En avril 2024, Weenat a levé 8,5 millions d’euros en série C auprès de ECBF, Pymwymic, Liberset et IDIA Capital Investissement (Crédit Agricole). Cette opération vise à accélérer la commercialisation de ses solutions et à poursuivre son programme de recherche. L’entreprise bénéficie du soutien de Bpifrance et de l’Ademe, notamment à travers le programme Meteoria, qui croise données satellites et intelligence artificielle pour améliorer la prévision des besoins en eau.

Vers un standard européen de la gestion hydrique agricole

Grâce à l’intégration de l’IA et de la data science, Weenat ambitionne de fournir une cartographie en temps réel de l’humidité des sols à l’échelle du kilomètre carré. La convergence de ces technologies positionne l’entreprise comme un acteur structurant de l’agriculture de précision en Europe.