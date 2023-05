Connaissez-vous SQUARE, la société de paiements numériques de Jack Dorsey?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Square, une entreprise américaine fondée et dirigée par Jack Dorsey, le PDG de Twitter, s’est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine des paiements numériques. Depuis sa création en 2009, cette startup a conquis des millions de commerces, cafés et entreprises aux États-Unis et dans le monde entier grâce à sa boîte à outils de paiements connectés.

La plateforme proposée par Square offre aux retailers une gamme complète d’outils, comprenant un terminal de paiement physique, un logiciel de caisse, une analyse des ventes ou encore un répertoire client. Cette solution tout-en-un permet aux commerçants de gérer leurs transactions en personne dans un magasin physique, ou en ligne. Ainsi, Square fait concurrence aux terminaux de cartes de crédit traditionnels en offrant une structure de commissionnement compétitive.

Pour les retailers, Square propose une intégration fluide avec des plateformes d’e-commerce populaires, leur permettant ainsi d’accepter les paiements en ligne de manière sécurisée et pratique. De plus, Square offre une gamme d’outils de gestion des stocks, de suivi des ventes et de marketing, permettant aux retailers de développer leur activité en ligne de manière efficace.

Terminal de paiement physique

Square propose un terminal de paiement compact et moderne qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de crédit et de débit. Ce terminal est facile à installer et à utiliser, offrant une solution pratique pour les transactions en personne.

Logiciel de caisse

L’entreprise fournit un logiciel de caisse complet qui permet aux retailers de gérer facilement leurs ventes et leurs transactions. Ils peuvent créer des tickets de caisse, suivre les stocks, ajouter des produits ou encore appliquer des remises.

Analyse des ventes

Square propose des outils d’analyse qui permettent aux commerçants de suivre et d’analyser leurs ventes. Ils peuvent consulter des rapports détaillés sur les ventes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, identifier les tendances, analyser les performances des produits et prendre des décisions éclairées pour améliorer leur activité.

Répertoire des clients

Avec Square, les commerçants peuvent recueillir et de gérer les informations des clients en créant un répertoire de clients. Ils peuvent enregistrer les coordonnées des clients, suivre les achats précédents, envoyer des reçus par e-mail et offrir un service personnalisé.

Paiements en ligne

La FinTech facilite les paiements en ligne en fournissant une intégration transparente avec des plateformes d’e-commerce populaires (comme PrestaShop, Wix, WooCommerce ou encore Ecwid). Les commerçants peuvent accepter les paiements en ligne de manière sécurisée et pratique, offrant ainsi une expérience d’achat fluide à leurs clients.

Gestion des stocks

Square propose des fonctionnalités de gestion des stocks qui permettent aux commerçants de suivre et de gérer leur inventaire. Ils peuvent surveiller les niveaux de stock, définir des alertes de réapprovisionnement, organiser les produits par catégories et simplifier la gestion globale de leur inventaire.

Outils de marketing

Enfin, Square offre également des outils de marketing intégrés pour aider les commerçants à promouvoir leur entreprise. Ils peuvent envoyer des e-mails marketing, créer des programmes de fidélité, gérer des campagnes promotionnelles et fidéliser leur clientèle.

Parmi les solutions similaires, on peut citer PAYPAL, ADYEN, STRIPE ou encore MANGOPAY.

Les fonctionnalités clés :

Encaisser des paiements

Analyse des ventes

Paiements en ligne

Gestion des litiges

Prévention de la fraude

Gestion des stocks

Gestion des employés

API de paiement

Les tarifs :

Frais de paiements en personne : 1,65% par transaction

Frais de paiements en ligne : 1,4% + 0,25 € par transaction avec les cartes de l’UE et de l’EEE, et 2,9 % + 0,25 € par transaction avec les cartes en provenance du Royaume-Uni ou de pays hors EEE

Frais de paiement à distance : 2% par transaction saisie sur l’application Solution PDV Square, et 2,5% par transaction en utilisant le Terminal virtuel Square, Factures Square ou une carte enregistrée

Les clients :

Square revendique plus de 2 millions d’entreprises clientes, des petit commerçants comme de grandes entreprises.

L’entreprise :

Square est une société américaine spécialisée dans les paiements numériques fondée et dirigée par Jack Dorsey. La startup fondée en 2009, qui s’est depuis imposée dans des millions de commerces, cafés et entreprises aux Etats-Unis et dans le monde, propose aux commerçants une boîte à outils de paiements connectés, qui comprend un terminal physique, un logiciel de caisse, une analyse des ventes, ou encore un répertoire des clients.

