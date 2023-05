Connaissez-vous Trello, un outil de gestion de projet ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Trello permet également aux équipes de collaborer sur les projets, en leur permettant de travailler ensemble sur les tâches, de discuter des projets en cours et de partager des documents pertinents. La plateforme est simple et facile à utiliser, avec une interface utilisateur intuitive qui facilite la navigation et la compréhension des projets en cours.

FAITES VOUS CONNAITRE SUR FRENCHWEB.FR

Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, cliquez ici.

Les fonctionnalités clés :

Vues: Visualisez les projets de votre équipe sous tous les angles.

Automatisation: Automatisez les tâches et flux de travail grâce à Butler.

Power-Ups: Boostez vos équipes en associant leurs outils préférés aux plug-ins Trello.

Modèles: Offrez à votre équipe les clés de la réussite grâce aux modèles faciles à utiliser des leaders du secteur et de la communauté Trello.

Intégrations: Trouvez les applications que votre équipe utilise déjà ou découvrez de nouvelles méthodes de travail dans Trello.

Les tarifs :

Gratuit : Pour les personnes ou les équipes qui cherchent à organiser toute sorte de projets.

Standard, 5 dollars par utilisateur et par mois : Pour les petites équipes qui doivent gérer le travail et faire évoluer la collaboration.

Premium, 10 dollars par utilisateur et par mois : Pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser plusieurs projets de différentes manières, y compris des tableaux, des chronologies, des calendriers, et bien plus encore.

Entreprise, 17,5 dollars par utilisateur et par mois : Pour les organisations qui cherchent à connecter le travail entre les équipes, tout en améliorant la sécurité et les contrôles.

Les clients :

Trello compte des milliers d’entreprises clientes comme Visa, Coinbase, Zoom ou encore Grand Hyatt.

L’entreprise :

Lancé en septembre 2011 à New-York par Joel Spolsky et Michael Pryor, Trello est une plateforme de gestion de projets en ligne qui permet aux équipes de travailler plus efficacement en organisant leurs tâches de manière claire et facilement compréhensible. L’outil d’adresse aux entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, et offre des fonctionnalités avancées pour une gestion de projet optimisée. Trello a levé 10,3 millions de dollars depuis son lancement, notamment auprès d’Index Ventures et Spark Capital.