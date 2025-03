Imagerie médicale : Gleamer veut s’imposer comme la première suite IA intégrée

l’IA le moteur de la transformation en radiologie

Portée par l’intelligence artificielle (IA) qui optimise le diagnostic et la prise en charge des patients, l’imagerie médicale, déjà très en pointe, connaît une étape de développement. Face à une demande croissante d’examens et une pénurie de radiologues, l’IA devient un levier stratégique pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la précision des analyses.

C’est dans ce contexte que Gleamer structure son développement autour d’un modèle intégré. Avec l’acquisition de Pixyl (spécialiste de l’IRM neurologique) et Caerus Medical (analyse musculosquelettique par IRM), l’entreprise élargit son champ d’action et se positionne comme le premier acteur à proposer une suite complète couvrant toutes les modalités d’imagerie.

Une consolidation stratégique pour unifier l’IA en radiologie

Jusqu’à présent, le marché de l’IA en radiologie était fragmenté, chaque acteur se spécialisant dans une modalité d’imagerie spécifique (radiographie, scanner, IRM) comme Radiobotics (radiographies musculo-squelettiques) ou Annalise Enterprise CXR (radiographies thoraciques). Si cette approche segmentée a permi de développer de multiple solutions très pointues, se pose la question de la limite d’intégration et complique l’adoption à grande échelle.

Avec cette double acquisition, Gleamer opère un changement de paradigme en unifiant sous une même plateforme radiographie, mammographie, scanner et IRM. Cette consolidation lui permet de répondre aux besoins des hôpitaux et centres d’imagerie qui cherchent des solutions interopérables, capables d’optimiser les flux de travail et d’améliorer la cohérence diagnostique sur l’ensemble des examens.

En intégrant Pixyl.Neuro, Gleamer s’adjoint une expertise reconnue dans l’analyse de l’IRM cérébrale, un segment clé avec des applications directes dans la détection précoce des pathologies neurodégénératives (Alzheimer, sclérose en plaques). Caerus Medical, de son côté, apporte une avancée significative dans l’interprétation des IRM lombaires, un domaine où la standardisation et l’automatisation du diagnostic restent un enjeu central.

Vers un standard industriel de l’IA en imagerie médicale

L’ambition de Gleamer dépasse la simple extension de son portefeuille de solutions. En structurant une offre propriétaire couvrant toutes les modalités d’imagerie, l’entreprise vise à créer un standard industriel autour d’une IA intégrée, capable de s’adapter aux exigences des établissements de santé.

Trois éléments structurent cette approche :

Interopérabilité et intégration clinique : assurer une compatibilité fluide avec les systèmes hospitaliers existants. Amélioration continue des modèles IA : tirer parti d’une base de données élargie pour affiner la précision des algorithmes. Évolutivité à l’échelle mondiale : accélérer l’adoption de l’IA en radiologie, notamment aux États-Unis, où les dispositifs de remboursement facilitent l’intégration de ces solutions.

Le développement de Gleamer a été soutenu par plusieurs levées de fonds structurantes, totalisant 36 millions d’euros. En 2018, la startup réalise un seed de 1,5 million d’euros avec XAnge, Elaia et Bpifrance, complété par des business angels. Deux ans plus tard, en 2020, elle lève 7,5 millions d’euros en Série A, marquant une étape clé pour l’industrialisation de ses solutions. En 2023, un tour de 27 millions d’euros en Série B vient renforcer son positionnement, avec le soutien de Supernova Invest, XAnge, Elaia, Heal Capital et Bpifrance. Dernier financement en date, dans le cadre du programme France 2030, Gleamer bénéficie de 4,5 millions d’euros pour le développement d’OncoView.

Gleamer a été créée en 2017 par Christian Allouche, entrepreneur en HealthTech, et Alexis Ducarouge, expert en intelligence artificielle appliquée à la radiologie.