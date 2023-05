Connaissez-vous Worklib, startup spécialisée dans l’organisation du travail hybride?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Lancé en juin 2021 par Alexandre Cadain et Charles Vestur, Worklib déploie une plateforme à destination des entreprises, qui leur permet d’optimiser leurs surfaces, notamment en donnant accès à leurs collaborateurs à des espaces de travail flexibles. Concrètement, la plateforme permet aux collaborateurs de réserver des espaces de travail et d’indiquer s’ils sont en télétravail ou au bureau.

La startup revendique à ce jour 200 clients, dont 60 grands comptes, ambitionne d’investir dans sa marque et de poursuivre son expansion internationale. « Nous souhaitons consolider notre présence en France et attaquer l’international. Nous avons déjà testé certaines choses en Espagne, en Belgique et en Suisse, et ce sont des zones dans lesquelles nous souhaitons renforcer notre présence », commente le Président de Worklib Alexandre Cadain.

Pour rappel, la startup spécialisée dans l’organisation du travail hybride a récemment levé 10 millions d’euros auprès des fonds Starteq et Alpha Star, ACCOR et Sébastien Bazin et a mené l’acquisition de la startup Neo-nomade, spécialisée dans la réservation d’espaces de coworking.

Retrouvez l’interview complète d’Alexandre Cadain, co-fondateur et Président de Worklib: