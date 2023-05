Connaissez-vous Augustin Marty, CEO de Deepomatic, spécialiste de la reconnaissance visuelle?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Augustin Marty, co-fondateur et CEO de Deepomatic, est un ingénieur diplômé de l’École des Ponts ParisTech. Après avoir co-fondé la startup Mytab, Augustin Marty a rejoint le groupe Vinci Energies en tant que Responsable d’Affaires. Cette expérience lui a permis d’acquérir une solide expertise dans le domaine des projets industriels, tout en consolidant son esprit d’entrepreneur.

« J’ai toujours eu envie d’avoir un impact maximal sur le monde qui m’entoure. Très rapidement en sortant d’étude, j’ai monté une première entreprise qui a duré moins d’un an », explique-t-il. « Après avoir travaillé dans une grande entreprise, une expérience qui m’a beaucoup enrichi, j’ai eu envie de me lancer de nouveau dans l’entrepreneuriat. D’un point de vue personnel, je crois que c’est le fait de me sentir libre et de choisir sa destinée qui m’a poussé à me lancer dans l’entrepreneuriat ».

En 2014, Augustin Marty, accompagné d’Aloïs Brunel et Vincent Delaitre, fonde Deepomatic. À ses débuts, Deepomatic ambitionnait de devenir le « Shazam de l’image », en développant une technologie innovante de reconnaissance visuelle. Cependant, la startup a rapidement réalisé le potentiel de sa technologie dans le secteur industriel.

En 2016, Deepomatic a réorienté son offre vers les entreprises, en se spécialisant dans la reconnaissance visuelle et l’intelligence artificielle appliquées aux projets industriels. Cette décision stratégique a permis à la startup de trouver son public. Présente en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, Deepomatic compte à ce jour plus de 20 clients grands comptes.

Retrouvez l’interview complète d’Augustin Marty, co-fondateur et CEO de Deepomatic: