Homa veut accompagner les créateurs de jeux dans le développement de jeux video

Lancé en 2018 par Daniel Nathan et Olivier Le Bas, Homa met à disposition de tous les créateurs de jeux mobiles une solution technologique complète qui leur permet d’optimiser l’ensemble du cycle de développement et d’être compétitifs face aux plus grands studios. Sur le marché prolifique des jeux vidéo mobiles, on retrouve le géant français Voodoo, qui a levé près de 517 millions de dollars depuis son lancement en 2013.

En 2020, le marché des jeux mobiles a fortement accéléré grâce à la pandémie. Si les consoles représentent 51% du marché total du jeu vidéo français et le PC 22,2%, l’écosystème mobile représente 27%, soit 1,4 milliard d’euros. Des revenus en progression de 16% par rapport à 2019, selon le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), qui s’appuie sur les données d’App Annie. Les «casual games» (littéralement les jeux occasionnels), généralement peu chronophages, à l’instar des puzzles ou des jeux d’arcade, font partie des plus téléchargés. C’est sur ce créneau que s’est spécialisé Homa Games.

Un an après un tour de table de 50 millions de dollars, Homa Games lève 100 millions de dollars auprès de Quadrille Capital et Headline, avec la participation de Northzone, Fabric Ventures, Bpifrance via son fonds Large Venture, Eurazeo et Singular.