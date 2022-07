Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

“ L’excellence relationnelle, telle que nous la développons chez Cofidis, n’a pas de frontière ”

Cofidis fête ses 40 ans ! Né du concept de vente de crédit à distance, le groupe Cofidis n’a de cesse de compenser la distance physique avec ses clients par une relation de confiance. Cofidis parfaitement consciente de sa responsabilité promeut une approche humaine et orientée client. Le contexte inflationniste renforce le rôle du crédit comme une solution utile aux problématiques de pouvoir d’achat des français.

Mathieu Escarpit, directeur marketing France de Cofidis, dont le parcours international l’a amené à s’adapter rapidement à des cultures et contextes différents, nous explique l’ADN de ce groupe, acteur majeur du crédit à la consommation en France, sa réponse face aux nouveaux entrants de la FinTech, aux enjeux de la RSE, et précise le rôle, à ses yeux, du directeur marketing en 2022.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Quelle est la force de Cofidis, acteur majeur du crédit à la consommation en France ?

En quoi l’arrivée de nouveaux acteurs sur le “Buy Now, Pay Later” est stimulant pour le secteur financier

La culture interne, récompensée de nouveau par le label Équipe heureuse Clients heureux

Les stratégies financières des français, affectés par le contexte international venu bouleverser leur pouvoir d’achat

Le rôle du directeur marketing en 2022, par un jeune directeur marketing à la carrière internationale.

EN SYNTHÈSE

La qualité de la relation client est une des forces de Cofidis, et cette relation est particulièrement précieuse dans ce contexte de montée de l’inflation que nous connaissons cette année

Cofidis est l’un des plus importants annonceurs en France dans le secteur du crédit.

Le groupe est très présent sur les réseaux sociaux, y compris sur SnapChat

Dans un contexte de parcours shopping hybride, l’objectif de Cofidis reste d’avoir des parcours clients les plus intégrés possible avec ses partenaires

RSE : loin de l’image d’un crédit qui pousse à consommer toujours plus, Cofidis souligne l’intérêt du crédit comme une solution utile pour financer la transition écologique Responsable.

Cofidis n’accepte qu’un nombre très limité de dossiers qui lui sont présentés. (ndlr: lisez, vous allez être surpris)

De manière générale, les Français ont parfois recours au crédit non par utilité pour des fins de mois difficiles mais plus pour réaliser des projets qui autrement seraient retardés ou annulés

Les français sont très préoccupés par leur pouvoir d’achat, principalement dû au contexte de crise internationale.

Les jeunes, les familles monoparentales et les ouvriers, sont les premiers à être touchés par la hausse des prix

Durant le 1er semestre 2022, un grand nombre de français ont eu recours au crédit à la consommation pour faire face à la crise.

INTERVIEW

Mathieu Escarpit

Laurence Faguer : Vous avez un parcours international : 4 ans en Italie chez Nectar, le 1er programme de fidélité du pays, et 3 ans en qualité de Directeur Général de JOIAS et ONEY ITALIA au Portugal. Que vous apporte cette connaissance de la consommation de deux pays européens, dans votre fonction de Directeur marketing de Cofidis France ?

Mathieu Escarpit : Sept années à l’étranger vous apportent un enrichissement tant du point de vue professionnel que personnel. Cela pousse à une certaine ouverture d’esprit car il faut s’adapter rapidement à des cultures différentes. Travailler dans un nouveau pays c’est aussi gérer des situations de management nouvelles et très différentes. Cela permet « d’importer » d’un pays à l’autre des best practices. Enfin, cela donne des convictions : l’excellence relationnelle, telle que nous la développons chez Cofidis, n’a pas de frontière, elle est un attendu fondamental du client : disponibilité, parcours sans couture et relationnel.

Présentez-nous Cofidis, mais de l’intérieur ! Pour la première fois depuis la naissance de Cofidis, je crois savoir que le groupe a réuni au printemps ses 185 managers pour un séminaire. Que vous êtes-vous dit, quels sont les grands sujets en 2022 d’un des leaders du crédit en France ?

En effet, pour la première fois depuis la création de Cofidis il y a 40 ans, nos 185 managers sont partis pour un super séminaire de 3 jours avec des moments de travail et de l’émulsion collective pour parler de management, d’évolution métier et pour co-construire l’avenir avec fun et convivialité. Nous avons travaillé notamment sur des thèmes comme l’intelligence artificielle : normal pour Cofidis qui est 100% humain et 100% digital ! Aujourd’hui, Cofidis France est une entreprise de 1 500 collaborateurs, 10 millions de clients et plus de 1 000 enseignes partenaires. Nous sommes depuis près de 40 ans un acteur majeur du crédit à la consommation en France (crédits, solutions de paiement, assurance). Sans dévoiler de secret, Cofidis va continuer à travailler sur ce qui fait sa force : la qualité de la relation client, à travers entre autres des parcours digitaux innovants et toujours plus fluides, et en intégrant bien sûr un autre attendu fort du client : une dimension RSE, qu’elle soit écologique, inclusive…

Le Buy Now Pay Later – cette faculté́ immédiate et fluide de payer ses achats en plusieurs installations sans frais, sur le lieu de vente, en ligne ou en magasin, séduit les consommateurs, les marques, et attire de nombreux nouveaux acteurs, comme Klarna qui se transforme littéralement en “Super App”. Comment considérez-vous ces nouveaux entrants : sont-ils pour vous des partenaires potentiels, des concurrents ?

Un marché concurrentiel est un marché sur lequel il y a de l’innovation. Cela profite aux consommateurs. Chez Cofidis, notre différence se loge sur 3 principaux piliers : D’abord, nous avons la plus large gamme de solutions de paiement fractionné et de crédit. Ensuite, nous maîtrisons parfaitement l’expérience d’achat digitale et omnicanale. Depuis près de 40 ans, Cofidis observe les mutations des modes de consommation et a su s’y adapter : premier à avoir proposé le crédit à distance ; premier à avoir lancé le 3x CB ; premier à avoir fait du crédit en BtoBtoC en ligne ; premier à avoir proposé la signature électronique avec acceptation immédiate en ligne ; premier à avoir proposé de la vente de camping-car à crédit en ligne avec Wikicampers. Enfin, notre excellence relationnelle : nous construisons des relations de long terme avec nos partenaires.

Justement, lorsque l’on voit qu’une transaction peut se faire pratiquement de partout – y compris depuis un réseau social, lors d’un livestream, sur son mobile – quels sont vos dispositifs d’acquisition client dans ce parcours client hybride ?

Depuis de nombreuses années, Cofidis est un des annonceurs majeurs du crédit online. Nous avons un dispositif média, qu’il soit en prospection ou fidélisation, ou « on » et « off », très significatif. Nous utilisons tous les leviers de l’acquisition digitale – SEA, SEO, VOL, émulateurs, programmatic en display/audio/vidéo etc. – et sommes souvent précurseurs dans l’adoption de nouveaux médias de communication. Nous avons été les 1ers du secteur à investir significativement les réseaux sociaux – Facebook, Instagram, Snap, etc. – et continuerons de développer ce canal. Par exemple, pour nos 40 ans, nous avons développé une lens Snapchat afin de travailler notre marque dans un esprit gaming. Afin de mieux évaluer les parcours et la pertinence des dispositifs, nous couplons un modèle économétrique (MMA) à notre écosystème digital afin d’avoir une analyse micro (performance/Attribution des leviers) et macro des campagnes (contribution des leviers on/off). Notre objectif reste d’avoir des parcours clients les plus intégrés possible à nos partenaires : qu’ils soient B2B ou B2C, nous proposons une API de souscription à nos solutions et cela en on & off.

Crédit à la consommation : un accélérateur de projets (pour 39 % des Français) plutôt qu’une nécessité

LA CONSÉQUENCE DU CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET DE L’INFLATION SUR LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS

64% des Français estiment que la situation internationale a eu des conséquences sur leurs finances personnelles. Les jeunes, les familles monoparentales et les ouvriers, sont les premiers à être touchés

Et à l’abord de l’été, quel est le sentiment des français face à leur pouvoir d’achat ?

Concernant le pouvoir d’achat, le 10 mai 2022, nous avons publié une étude très intéressante sur les stratégies financières des Français. En effet, les français sont très préoccupés par leur pouvoir d’achat, principalement dû au contexte de crise internationale. Les jeunes, les familles monoparentales et les ouvriers, sont les premiers à être touchés par la hausse des prix Au global, 64% des Français estiment que la situation internationale a eu des conséquences sur leurs finances personnelles (Un chiffre qui monte à 78% chez les familles monoparentales, 76% chez les jeunes de 25-34 ans et 72% chez les ouvriers.)

Un tiers des Français (33 %) estiment que le crédit à la consommation est une solution utile pour faire face à la crise.

Comment font les Français ?

Il apparaît en effet que la situation économique pèse particulièrement sur le quotidien et les finances des Français. Ils font majoritairement le choix d’adapter leurs stratégies financières. Plus de 8 Français sur 10 (81%) pensent qu’ils vont devoir se restreindre sur leurs dépenses essentielles : sur le chauffage (25% d’entre eux), l’alimentation (23%), les véhicules et les transports en commun (22%), L’eau et l’électricité (20%)

Il ressort de cette étude que le crédit à la consommation est une solution utile pour faire face à la crise.

Un tiers des Français (33%) considèrent le crédit à la consommation comme une solution utile pour gérer leurs finances : 47% chez les Français déjà détenteurs de crédit à la consommation Parmi les détenteurs de crédit, ce dernier leur permet : 69% : de mener à bien un projet sans trop se restreindre au quotidien).

“ Le crédit est une solution utile pour financer la transition écologique à laquelle nous faisons face : depuis longtemps nous proposons du financement auto électrique, du financement de panneau solaire ou pompe à chaleur.”

Face à la montée de l’inflation, Cofidis a-t-il modifié sa communication cette année ? “ Car le financement de projets n’est peut-être plus la préoccupation première d’un grand nombre de Français ? Depuis toujours nous mettons en avant la qualité de notre relation client qui justement dans des moments de difficultés fait la différence ! Cofidis c’est « le crédit qui fait la différence ». Pour illustrer, nous ne demandons pas de frais de dossier, nous proposons au client de moduler gratuitement sa mensualité. Autre élément chez Cofidis, quel que soit le profil de l’emprunteur, nous faisons preuve de responsabilité : ainsi, nous n’acceptons que 2 dossiers sur 10 après une étude approfondie des dossiers et vérification des justificatifs reçus. Enfin, sur le « parler » nous avons récemment mis en avant la dimension RSE de notre activité, le crédit est une solution utile pour financer la transition écologique à laquelle nous faisons face : depuis longtemps nous proposons du financement auto électrique, du financement de panneau solaire ou pompe à chaleur.

LE ROLE DU DIRECTEUR MARKETING EN 2022

Vous êtes un très jeune Directeur Marketing, quelle est votre vision du rôle d’un Directeur Marketing en 2022 ?

Merci pour le compliment ! Je retiens 4 éléments dans l’évolution du rôle de Directeur Marketing : Complexité. Par exemple, les plans médias sont de plus en plus complexes pour trouver une audience qui est « fragmentée » Technicité. Le métier s’étant très digitalisé, cela oblige à une connaissance technique plus importante (martech, adtech, S2S, API) sans parler de la fin des cookies et de la E-privacy/RGPD qui nous impactent tous. Valeur. Les défis pour la marque se sont intensifiés : clamer ou prétendre ne suffit pas, il faut délivrer pour de vrai les promesses faites dans les campagnes marketing. Le client est exigeant : il voulait tout, tout de suite et maintenant il faut en plus que ça soit facile et dans le respect des enjeux environnementaux et sociétaux. Humain : Le consommateur veut plus de transparence, par exemple sur l’expérience collaborateur : « comment sont considérés les collaborateurs de l’entreprise ? » Cofidis a obtenu le label « équipe heureuse, client heureux » au baromètre annuel de la Symétrie des Attentions (ndlr: Cofidis a obtenu la note finale de 86 points quand il en faut 70 pour être labellisé) : nous sommes en effet convaincu « qu’un collaborateur heureux fait un client heureux » !

Mathieu Excarpit : Le directeur marketing doit prendre cela en compte dans sa stratégie et son management. Au-delà du travail classique de conception produit, de vente, de plan média, etc, le rôle du directeur marketing est donc de développer une marque « vraie » : dans son discours et ses réalisations, digitale mais pas exclusivement car elle doit tenir compte de l’humain, pour le client et le collaborateur, au service d’une raison d’être.

POUR ALLER PLUS LOIN