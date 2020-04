Coronavirus : la Tech africaine impactée mais mobilisée

Samir Abdelkrim, auteur de « Startup Lions, au coeur de l’African Tech » et fondateur d’ Emerging Valley, le sommet international des startups africaines, revient sur l’impact du coronavirus sur l’écosystème Tech en Afrique en analysant les différences entre pays. Samir Abdelkrim pointe également une réelle mobilisation des start-up pour endiguer le virus et accompagner les populations. Pour aller plus loin, nous vous proposons le DECODE : Nigeria, Kenya, Afrique du Sud : comment la Tech se mobilise contre le virus

