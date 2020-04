Cyberattaques : le secteur médical comme première cible

Nous avons échangé avec Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l’école de guerre numérique et advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense, à propos des secteurs à risque pour les cyberattaques en cette période de crise sanitaire. Le secteur médical est fortement ciblé puisqu’il est fragilisé et très sollicité en cette période. »Il y a un focus sur l’environnement médical car c’est celui qui est le plus fragile, le plus touché et le plus en crise. Les hackers privilégient toujours les cibles les plus faciles« , met-il en avant.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guy-Philippe Goldstein, advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense :

