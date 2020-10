Covid-19 : quel rôle doivent jouer les managers dans la gestion émotionnelle des collaborateurs ?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec

et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Face à la crise sanitaire actuelle, difficile de garder parfois le contrôle de ses émotions. Depuis mars, le rythme de vie de millions de salariés en France a été bouleversé du jour au lendemain, entraînant son lot de craintes et d’incertitudes. Face à l’inquiétude des collaborateurs, le rôle des managers a évidemment évolué et gagné en importance. Thomas Le Vigoureux, fondateur de Neomoon, cabinet de coaching et conseil en transformation des organisations et du leadership, livre son éclairage sur la relation manager-salarié en pleine crise du coronavirus et distille quelques conseils pour l’améliorer dans le contexte actuel.

Chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, focus sur les métiers de bouche. La livraison de repas pour les restaurateurs : est-ce une solution durable ? Quels sont les avantages de la livraison à domicile et comment la mettre en place pour les métiers de bouche ? Et enfin, assiste-t-on à une accélération du commerce connecté avec la crise actuelle ?

