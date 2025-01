Cryptio lève 15 millions d’euros supplémentaires pour sa solution financière dans la crypto

Cryptio, acteur émergent dans le domaine des solutions financières destinées au secteur des cryptomonnaies, a annoncé une extension de 15 millions d’euros à son tour de financement de série A, portant le total à 25 millions d’euros. Ce tour est mené par Alven, avec la participation de nouveaux venus tels que 1kx, Ledger Cathay Innovation, BitGo Ventures, et Charlie Songhurst, sans oublier le soutien renouvelé de Point Nine, BlueYard Capital, et Tim Draper.

En seulement 18 mois, Cryptio a réussi à doubler la taille de son équipe répartie entre New York, Londres et Paris, affirmant ainsi son ambition globale. L’entreprise a également tissé des alliances stratégiques de taille, notamment avec le géant de l’audit et du conseil KPMG, et a noué des partenariats avec des leaders de l’industrie tels que Circle, Uniswap Labs et Gemini.

L’objectif de Cryptio est de simplifier et sécuriser les défis administratifs back-office liés aux cryptomonnaies pour les institutions. Cette levée de fonds survient dans un contexte favorable marqué par des évolutions réglementaires, comme la révocation de la #SAB121, et la création de nouveaux produits institutionnels.