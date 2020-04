[DECODE RH] « 80% des startups ont arrêté de recruter »

DECODE RH vous propose de rencontrer des DRH ou CEO pour découvrir les meilleurs outils et nouveaux usages qui transforment nos métiers et façonnent le «Future of Work».

Pour cette émission, nous avons reçu Jacques Froissant, CEO et fondateur d’Altaïde, société de conseil en recrutement​ ​et​ ​gestion des RH qui est en première ligne pour observer l’évolution du marché de l’emploi au sein des startups durant cette crise sanitaire, qui fait le point sur le marché de l’emploi actuellement et post Covid-19. « Le marché de l’emploi baisse de 50% et 80% des startups ont arrêté de recruter », met il en avant. Cependant, nous observons également une hausse de l’intérim dans les secteurs clés de la crise tels que l’alimentaire et des certaines startups continuent de recruter à travers notamment l’initiative de France Digitale : Confinés… mais recrutés !

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jacques Froissant, CEO d’Altaïde :

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE RH sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE RH sur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media