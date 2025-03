Orange veut devenir l’AWS des télécoms : vers une 5G en mode cloud ?

L’annonce d’Orange au Mobile World Congress 2025 marque un tournant interessant dans l’évolution des infrastructures télécoms. En dévoilant son offre « 5G Core Network-as-a-Service » (CNaaS), l’opérateur historique propose une virtualisation complète du cœur de réseau 5G. Ce modèle transforme radicalement la gestion des réseaux mobiles en appliquant les principes du cloud computing, à l’image de ce qu’Amazon Web Services a réalisé pour l’hébergement informatique.

En centralisant l’élément névralgique du réseau 5G dans une infrastructure cloud, Orange permet aux opérateurs de s’affranchir de la complexité technique et des coûts associés au déploiement d’un cœur de réseau. Cette approche repose sur un modèle économique flexible, où les clients paient en fonction de leur consommation effective. Ce principe du « Pay-as-you-grow » attire particulièrement les opérateurs mobiles virtuels et les nouveaux entrants, pour qui le coût initial du déploiement d’une infrastructure 5G Standalone représente un obstacle majeur. L’opérateur prend en charge la gestion intégrale du réseau, y compris les mises à jour logicielles et la conformité réglementaire, simplifiant ainsi considérablement l’exploitation pour ses partenaires.

Cette innovation repose sur des fondations technologiques solides. La 5G Standalone, contrairement à la version actuelle majoritairement déployée en Non-Standalone, fonctionne sans support des infrastructures 4G. Elle offre des performances accrues en matière de latence et de connectivité, répondant ainsi aux besoins des applications industrielles et des objets connectés. Avec son offre CNaaS, Orange ne se contente pas d’héberger un réseau 5G, il le virtualise et le met à disposition en tant que plateforme. Cette approche permet une interconnexion immédiate avec d’autres services numériques et facilite l’intégration d’applications avancées, comme la connectivité en temps réel pour les véhicules autonomes ou les infrastructures critiques.

L’architecture du CNaaS repose sur des composants virtualisés, utilisant des technologies de conteneurisation et des solutions d’orchestration comme OpenShift de Red Hat, adaptées aux environnements télécoms. Cette infrastructure permet une allocation dynamique des ressources et optimise la gestion du trafic en garantissant une haute disponibilité. L’intégration de Network Functions Virtualization (NFV) permet de virtualiser les fonctions réseau essentielles, telles que la gestion des sessions, l’authentification et le contrôle du trafic, réduisant ainsi la dépendance aux équipements physiques. De plus, le slicing réseau 5G introduit une segmentation avancée des ressources, offrant des performances adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des opérateurs, qu’il s’agisse d’applications industrielles critiques ou de services multimédias nécessitant une bande passante optimisée.

Le succès de ce modèle dépendra de la capacité d’Orange à convaincre un large éventail d’acteurs de l’adopter. Si l’on observe l’évolution du cloud computing, les premiers utilisateurs d’AWS étaient des startups technologiques, avant que de grandes entreprises ne suivent le mouvement. Un schéma similaire pourrait se dessiner dans les télécoms : les opérateurs virtuels et régionaux pourraient être les premiers à adopter cette nouvelle approche, mais aussi de nouveaux acteurs souhaitant proposer des services sur un réseau qu’ils maîtrisent en partie.

Cette transformation pourrait marquer le début d’une mutation en profondeur de l’industrie des télécoms. Si Orange parvient à imposer son modèle CNaaS comme une norme, la gestion des réseaux mobiles pourrait se détourner progressivement des infrastructures physiques au profit d’une virtualisation généralisée, posant ainsi les bases d’un nouveau paradigme dans le secteur.