CyGO Entrepreneurs lève 5 millions d’euros pour créer son startup studio dédié à la cybersécurité.

Face à l’intensification des cybermenaces et aux défis de souveraineté technologique, l’Europe cherche à combler son retard dans le secteur stratégique de la cybersécurité. CyGO Entrepreneurs propose un venture studio entièrement dédié à la création de startups spécialisées.

Un modèle pour accélérer l’innovation

Contrairement aux incubateurs ou accélérateurs classiques, CyGO Entrepreneurs repose sur un modèle intégré de venture studio. Il combine expertise sectorielle, méthodologie éprouvée et réseau d’experts pour accélérer le lancement et la croissance de startups. Ce modèle permet de structurer chaque projet dès son origine, en optimisant les étapes critiques : développement produit, accès au marché, et levée de fonds.

Le studio s’appuie sur un réseau européen d’experts et de praticiens pour confronter les startups à des problématiques opérationnelles dès leur création. Cette dynamique réduit significativement le temps d’accès au marché et aux premiers revenus, tout en limitant les risques liés à la croissance rapide.

Une réponse aux enjeux stratégiques européens

L’objectif de CyGO Entrepreneurs est de créer 10 startups européennes dans la cybersécurité d’ici 2030. Ces entreprises auront pour mission de répondre aux enjeux géopolitiques et industriels en proposant des solutions compétitives à l’échelle mondiale. Le studio vise à renforcer la souveraineté européenne dans un secteur dominé par les acteurs américains et asiatiques.

Un projet soutenu par des investisseurs stratégiques

Pour financer son ambition, CyGO Entrepreneurs annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros lors d’un tour de financement seed. Ce tour a réuni le fonds French Tech Accélération 2 de France 2030, géré par Bpifrance pour le compte de l’État, BNP Paribas Développement, ainsi que des entrepreneurs influents du secteur de la cybersécurité, dont Malte Pollmann, ex-CEO d’Utimaco.