L’UE rejette les critiques de Mark Zuckerberg / Les États-Unis autorisés à liquider 69 370 BITCOINS / nouveau label de cybersécurité aux Etats Unis

L’UE rejette les critiques de Mark Zuckerberg sur la modération des contenus

La Commission européenne a réfuté les accusations de Mark Zuckerberg sur une prétendue institutionnalisation de la censure en Europe. Elle a précisé que la loi sur les services numériques (DSA) exige uniquement le retrait de contenus illégaux ou potentiellement nuisibles, notamment pour les enfants ou les démocraties européennes, et n’impose pas la suppression de contenus légaux.

Meta prévoit de remplacer les fact-checkers sur Facebook, Instagram et Threads par un système de « community notes », similaire à celui de X, où des contributeurs signalent les publications qu’ils jugent trompeuses. L’UE a indiqué qu’un tel système pourrait être utilisé en Europe, à condition qu’une évaluation des risques soit réalisée et soumise à la Commission.

Meta teste l’intégration d’eBay sur Marketplace

Meta expérimente l’affichage d’annonces eBay sur Facebook Marketplace en Allemagne, en France et aux États-Unis, après avoir été condamné à une amende de 798 millions d’euros par l’UE pour abus de position dominante. L’action eBay a clôturé en hausse de 9,86 %.

Niklas Zennström : L’Europe peut réussir dans l’IA malgré l’écart de financement avec les États-Unis

Dans une interview donnée au Financial Times, Niklas Zennström, entrepreneur et investisseur européen de renom, estime que les startups européennes peuvent prospérer dans le domaine de l’intelligence artificielle, en dépit du fossé de financement qui les sépare de leurs concurrentes américaines. Selon lui, les opportunités résident dans le développement d’applications basées sur des plateformes IA américaines comme celles d’OpenAI ou de Google.

« Tout le monde n’a pas besoin de développer un modèle de langage étendu. Vous pouvez créer de la valeur en tant que fournisseur d’applications, comme cela s’est fait avec le cloud et le mobile », a-t-il déclaré.

Alors que les investissements américains dans l’IA générative ont atteint près de 48 milliards de dollars sur 2023-2024, les financements en Europe et en Israël s’élèvent à environ 9 milliards de dollars. Cet écart s’explique par la domination des géants technologiques américains, tels que Microsoft, Google et Amazon, et leur capacité à investir massivement dans ces projets

Via son fonds d’investissement Atomico, Niklas Zennström, finance des startups européennes comme DeepL (traduction automatisée) et Corti (assistants numériques pour la santé).

La Commission européenne condamnée pour transfert de données personnelles aux États-Unis

La Cour générale de l’Union européenne a infligé une amende de 400 € à la Commission européenne pour violation des règles de protection des données. Cette décision fait suite au transfert des données personnelles d’un citoyen allemand, dont son adresse IP, vers Meta Platforms via la fonctionnalité « Se connecter avec Facebook » utilisée sur le site de la « Conférence sur l’avenir de l’Europe ».

Le tribunal a jugé que ce transfert, effectué en l’absence de garanties appropriées et malgré l’absence d’un niveau de protection adéquat aux États-Unis en 2022, constituait une violation grave des droits de l’individu. La Commission est reconnue responsable de cette infraction et devra verser une compensation pour le préjudice moral causé.

Les États-Unis lancent un label de cybersécurité pour les objets connectés

La Maison Blanche a annoncé le lancement du U.S. Cyber Trust Mark, un label destiné à informer les consommateurs sur la sécurité des appareils connectés qu’ils utilisent chez eux. Ce label, administré par la Federal Communications Commission (FCC), est attribué aux produits ayant passé des tests de conformité aux normes définies par le National Institute of Standards and Technology.

Parmi les appareils éligibles figurent les moniteurs pour bébés et les dispositifs de sécurité domestique connectés. Ce programme, validé à l’unanimité par la FCC, est le fruit de près de deux ans de consultations publiques et a été finalisé fin 2024.

Le Japon accuse MirrorFace d’espionnage technologique

Le gouvernement japonais affirme que le groupe de hackers chinois MirrorFace est responsable de plus de 200 cyberattaques menées entre 2019 et 2024. Les attaques auraient visé des données sensibles liées à la sécurité nationale et aux technologies avancées du pays.

Les États-Unis autorisés à liquider 69 370 BTC saisis lors de l’enquête Silk Road

Un tribunal du district nord de Californie a donné son approbation finale au gouvernement américain pour la liquidation de 69 370 bitcoins, d’une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars. Ces cryptomonnaies avaient été saisies dans le cadre de l’enquête sur la plateforme Silk Road.

SoftBank et Arm intéressés par Ampere

SoftBank et Arm, sa filiale majoritaire, envisagent le rachat d’Ampere, spécialiste des processeurs serveurs ARM. Soutenue par Oracle, Ampere explore actuellement ses options stratégiques.

