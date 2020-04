[Decode Day CTO] Une matinée de conférences en ligne dédiée à vos fonctions techniques

Nous vous proposons une matinée spéciale consacrée aux pratiques techniques. Trois webinars pour faire le point sur les meilleures pratiques en matière d’ingénierie, de gestion de plateformes, et l’impact que les technologies peuvent avoir sur nos façons de travailler.

À cette occasion, vous pourrez également poser à nos experts vos questions en direct.

Alors que nous vivons la plus grande expérience de télétravail au monde, où il n’a jamais été aussi important de maintenir le lien, la communication entre les équipes et l’interactivité, comment maintenir cette proximité et l’authenticité à distance ? Comment se réinventer et envisager le travail demain? Quel (nouveau) rôle pour le manager et comment conserver cette conversation continue avec ses équipes ?

En moyenne, les entreprises gèrent 268 noms de domaines (Forrester Research, 2015) et ce nombre ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, les choix technologiques et organisationnels pour construire, gérer et maintenir ces applications, sont bien différents de ceux d’hier et ont un impact énorme sur votre business. Quels outils permettent de gérer correctement 100, 1000 ou 10 000 sites, et comment faire de ces outils l’atout majeur de votre croissance.

Dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de structurer la « digital workplace ». Quelles sont les missions essentielles que la digital workplace doit assurer, y compris pour des collaborateurs historiquement faiblement connectés à l’entreprise (en usine, en entrepôt, en magasin, en livraison) ? Comment s’assurer que tous les collaborateurs sont correctement informés, y compris en situation de crise ? Quels rôles doivent jouer l’intranet, les solutions de collaboration, de communication, de video-conférence ? Comment articuler l’ensemble pour offrir une bonne expérience aux collaborateurs, sur mobile et sur desktop ?

Autant de sujets auxquels Jean-Louis Bénard, fondateur et CEO de Sociabble, qui accompagne plus de 200 grandes entreprises dans le monde sur ces enjeux, vous propose d’apporter un éclairage.

