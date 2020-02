La startup Stonly lève 3 millions d’euros pour prendre son envol sur le marché américain

Pas de temps mort pour Stonly. Un peu plus de six mois après son lancement officiel, la start-up initiée par Alexis Fogel, co-fondateur de Dashlane, pour donner un nouveau souffle à l’assistance client passe la vitesse supérieure en ce début d’année. Après avoir collecté 400 000 euros auprès de business angels comme Thibaud Elzière (Fotolia et eFounders) ou encore Jonathan Benhamou et Clément Buyse (PeopleDoc), la société a bouclé un tour de table pour accélérer son expansion à l’international et étoffer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités.

Stonly vient ainsi de lever 3 millions d’euros dans le cadre d’une opération menée par Accel. A cette occasion, Alexis Fogel a une nouvelle fois pu compter sur le soutien des fondateurs de PeopleDoc – spécialiste de la digitalisation des documents RH racheté par l’Américain Ultimate Software pour 300 millions de dollars en 2018 – et d’autres investisseurs, à l’image de Renaud Visage, co-fondateur d’Eventbrite.

A l’occasion de cette levée de fonds, nous avons échangé avec Alexis Fogel. Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette discussion ici :

«Transformer un moment frustrant en une expérience agréable»

Lancée l’été dernier, la jeune pousse, accompagnée par Zendesk à Station F, a développé une plateforme qui permet aux entreprises de créer des guides interactifs pour mieux épauler les utilisateurs lorsqu’ils rencontrent un problème avec un produit, en fournissant uniquement les informations pertinentes. «En 2020, lorsqu’il s’agit d’aider leurs clients, les entreprises ne peuvent plus se contenter de proposer un contenu linéaire, statique et non personnalisé, construits avec des outils imaginés au siècle dernier. Notre format interactif, étape-par-étape est la nouvelle génération de contenu d’aide en ligne et permet de transformer un moment frustrant en une expérience agréable», explique Alexis Fogel, qui a créé la société avec Krzysztof Dąbrowski, lui aussi passé par Dashlane en qualité d’UI/UX Designer.

Avec la plateforme SaaS de Stonly, les entreprises ont la possibilité de fournir des explications pour venir en aide à leurs clients, avec texte, images, vidéos ou encore extraits de code pour rendre les explications encore plus faciles à suivre. Baptisées «stonlies», ces explications d’un nouveau genre peuvent répondre à plusieurs cas d’usage, comme le support utilisateur, l’aide en ligne ou le parcours client.

Ouverture d’un bureau à New York

Cette approche, tranchant avec les guides lourds et impersonnels encore omniprésents qui découragent nombre d’utilisateurs malgré des investissements marketing conséquents pour les pousser à l’achat, a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Product Hunt qui a élu Stonly «produit du mois de juillet» l’an passé. Parmi ses clients, la société compte notamment Devialet, Happn, Malt, Dashlane ou encore Calendly.

Née avec une vision internationale dès le départ, les équipes étant réparties entre la France, à Paris, et la Pologne, à Cracovie, Stonly entend se servir de ce financement de 3 millions d’euros pour s’étendre aux États-Unis, avec l’ouverture d’un bureau à New York. Celui-ci sera piloté par David Rostan, fraîchement arrivé dans l’entreprise en qualité de directeur commercial et marketing après des expériences chez Calendly et Dashlane. En parallèle, la société, qui compte une dizaine de collaborateurs à l’heure actuelle, prévoit de doubler ses effectifs.

Stonly : les données clés

Fondateurs : Krzysztof Dąbrowski et Alexis Fogel

Création : 2019

Siège social : Paris

Activité : plateforme de création de contenus explicatifs

Effectifs : 10 collaborateurs

Financement : 3 millions d’euros en février 2020, 400 000 euros en 2019…