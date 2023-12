[DECODE Quantum] A la rencontre d’Audrey Cottet et Takis Kontos, chercheurs au CNRS

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Dans ce 65e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Audrey Cottet et Takis Kontos qui sont tous deux directeurs de recherche au CNRS, officiant au LPENS de l’École Normale Supérieure de Paris. Il y évoquent l’histoire des qubits supraconducteurs, les qubits à base de nanotubes de carbone ainsi que la détection de matière noire.

Audrey Cottet est Directrice de Recherche au CNRS et chercheuse en physique quantique au Laboratoire de Physique de l’ENS Paris ainsi qu’au LPEM à l’Ecole Supérieure de Physique Chimie Industrielle de Paris. Elle a obtenu un doctorat dans l’équipe Quantronics de Daniel Esteve, Michel Devoret et Christian Urbina au CEA de Saclay en 2002, donc comme il se doit dans le domaine des qubits supraconducteurs, au moment où le CEA produisait les premières puces avec ces qubits. Elle s’est ensuite spécialisée comme théoricienne dans les circuits mésoscopiques et dans les quantum dots. Elle a contribué à la découverte d’effet transistor de spin dans les nanotubes de carbone, sur des effets de couplage spin-photon, et sur les émissions de photons par des quantum dots et des jonctions supraconductrices. Et cerise sur le gâteau, elle travaille aussi sur la détection quantique de matière noire. Et dans l’extra-scolaire, elle est aussi passionnée d’archéomusicologie. Elle est ingénieur Supelec.

Takis Kontos est aussi Directeur de Recherche du CNRS et chercheur au LPENS de l’ENS Paris où il pilote l’équipe travaillant sur les circuits quantiques hybrides ainsi qu’au LPEM de l’ESPCI. Il est aussi cofondateur et membre du conseil scientifique de C12 Quantum Electronics. Ses domaines de recherche couvrent l’électrodynamique quantique, les nanocircuits hybrides, la nanospintronique dans des nanotubes de carbone, ainsi que les capteurs quantiques. Parmi ses doctorants il a eu un certain Mathieu Desjardins qui est le CTO et cofondateur de C12. Il a aussi été codirecteur avec Zaki Leghtas de la thèse de Raphael Lescanne le CTO et cofondateur d’Alice&Bob. À l’origine, Takis est ingénieur Supelec suivi d’un doctorat en physique du solide à l’Université Paris-Sud en 2002.