[DECODE Quantum] A la rencontre de David Sadek et Frédéric Barbaresco de Thales

Dans le 63e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent David Sadek et Frédéric Barbaresco de Thales. C’est le second épisode avec des représentants de Thales, le premier ayant été enregistré avec Daniel Dolfi en 2020 sur les capteurs quantiques

David Sadek est VP, Research, Technology & Innovation, en charge notamment du traitement de l’information, des algorithmes, de l’IA et de l’informatique quantique. Il était avant SVP Recherche à l’Institut Mines-Télécom et VP Recherche chez Orange où il a notamment travaillé sur la mise en œuvre des premiers systèmes de dialogue intelligents et agents conversationnels. Il a un doctorat en Informatique et est expert en IA. Il a notamment beaucoup travaillé dans le domaine des agents intelligents. Il s’est aussi intéressé aux questions d’éthique de l’IA dans différents groupes de travail et initiatives autour de l’IA (FranceIA, ALLISTENE CERNA, OneAI, GPAI).

Frédéric Barbaresco est leader du segment « algorithmes et calculs quantiques » pour la direction technique Corporate de Thales. Il coordonne l’activité sur les algorithmes quantiques entre la R&D (Thales Research & Technology) et les équipes métiers des business lines. Cela comprend la relation et les partenariats avec les startups et les laboratoires de recherche du domaine. Il pilote le projet BACQ de benchmarks applicatifs des calculateurs quantiques. Il est diplômé de (Centrale)Supelec en 1991.

