Niche AIRBNB / NETFLIX une augmentation de 2 euros qui rapporte gros / TWITTER à 1$, pas assez cher pour les bots / Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

BREAKING NEWS:

↗ BUDGET 2024: Les locations courtes durées de type Airbnb dans le viseur des élus. Face à une pénurie de logements exacerbée par les locations de courte durée, le gouvernement a pris des mesures fiscales visant à réguler le marché. En zone tendue, l’abattement sur les revenus des meublés touristiques, tels qu’Airbnb, passera de 71% à 50% avec un seuil fixé à 77.700 euros.

Pour les zones non-tendues, l’abattement demeurera à 71%, mais le seuil sera réduit à 50.000 euros. Bien que ces ajustements aient pour objectif de libérer davantage de logements pour la résidence principale, ils sont jugés insuffisants par la gauche, ainsi que par certaines voix au sein de Renaissance et du MoDem. Ce dernier, souhaitant une action plus ferme sur la « niche fiscale Airbnb ». ↗ La Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé son intention de lancer, dès le 1er novembre, une « phase de préparation » de deux ans pour le digital euro. Durant cette période, la BCE se concentrera sur la finalisation des règles, la sélection de partenaires stratégiques et la réalisation de tests. ↗ Dans un post sur son blog, le créateur de WORDPRESS, Matt WULLENWENG s’interroge sur l’efficacité de faire payer 1 dollars par an la création de compte Twitter / X. Selon lui “Si cette idée semble attrayante et introduit un « preuve de travail » inédit, l’histoire du web montre que cela ne constitue pas vraiment un obstacle majeur. Prenons l’exemple des domaines web : malgré leur coût annuel, souvent bien supérieur à un dollar, de nombreux domaines sont exploités à des fins de spam ou pour des activités malveillantes. Les spammeurs estiment clairement que leurs bénéfices surpassent le coût des domaines, ou ils se servent de cartes de crédit et d’identités volées. Il est possible que la mise en place d’une telle taxe provoque une baisse temporaire des bots, le temps pour les cybercriminels d’adapter leurs méthodes. Cependant, vu l’enjeu que représente la manipulation de Twitter/X, il est probable que des sommes conséquentes soient déjà investies dans cette direction.” ↗ La General Services Administration (GSA) américaine envisage d’intégrer une technologie de reconnaissance faciale aux système d’authentification pour accéder aux services administratifs américain via Login.gov dès 2024? ↗ Afin de réduire le nombre d’applications malveillante, GOOGLE vient d’annoncer le déploiement de Play Protect doté d’une analyse en temps réel du code. Cette nouvelle fonctionnalité invitera les internautes à scanner les applications inconnues avant de les télécharger. Il est aujourd’hui possible de proposer des apps sans passer par le GOOGLE PLAY STORE en utilisant un fichier APK. C’est par ce biais que sont distribués des applications contenant des malwares. ↗ HONDA a annoncé son intention de créer une joint venture avec General Motors (GM) et Cruise au premier semestre 2024. L’objectif est de lancer un service de covoiturage sans chauffeur au Japon début 2026. La mise en service de ce nouveau mode de transport autonome débutera dans le centre de Tokyo

LE CHIFFRE DU JOUR: 240 MILLIONS D’EUROS

A l’occasion de ses résultats trimestriels (voir plus bas FW MARKET), NETFLIX a annoncé une hausse de ses tarifs aux États-Unis mais également en France. Les abonnements «Essentiel», «Premium» augmentent de 2 euros et passent respectivement à 10,99 euros et à 19,99 euros par mois. Une augmentation qui pourrait rapporter 240 millions d’euros supplémentaires chaque année à la filiale française.



TOOLBOX la startup à suivre PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

ZYGON, une startup spécialisée dans la cybersécurité fondée par Kevin SMOUTS, Thomas LEJAR et Baptiste MANSON, annonce un tour de table de 3 millions de dollars pour sa solution visant à protéger les entreprises des risques associés à l’usage croissant des applications Software-as-a-Service (SaaS). Cette levée de fonds en phase d’amorçage a été menée par Axeleo Capital et avec la participation de Kima Ventures.

La solution de ZYGON permet aux équipes de sécurité des entreprises de découvrir, inventorier et mettre en place des règles de sécurité pour l’ensemble des applications SaaS utilisées par leurs collaborateurs. Après une phase bêta, Zygon lance aujourd’hui une série de fonctionnalités automatisées : découverte d’applications, création d’un inventaire d’applications, prise de contrôle administratif des applications, offboarding des collaborateurs et amélioration des méthodes d’authentification.

WARO, une startup spécialisée dans les solutions SaaS pour évaluer et réduire l’impact environnemental des produits, a levé 1M€ auprès de Business Angels, dont Lucie Basch (Too Good To Go) et Eric Mahé (ex-Axeleo). Cette levée vise à renforcer l’équipe de Waro et à accélérer son expansion commerciale, en particulier dans le textile et l’ameublement.

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

SECUREW2, spécialiste de l’authentification sans mot de passe destinée aux entreprises, vient de lever 80 millions de dollars auprès d’Insight Partners.

EMPLOYMENT HERO, une plateforme de recrutement et de gestion des ressources humaines, a levé 263 millions de dollars lors d’un tour de série F. Ce tour de table e porte sa valorisation à 2.13 milliards de dollars. Depuis sa création, le financement total de Employment Hero s’élève à 650 millions de dollars, soulignant son ascension rapide et son rôle prédominant sur le marché de la technologie RH.

FRENCHWEB MARKET

NETFLIX a publié ses résultats du troisième trimestre, avec une hausse de chiffre d’affaires de 7,8% par rapport à l’année précédente, s’élevant à 8,54 milliards de dollars. Le nombre global d’abonnés payants a augmenté de 10,8% sur un an, atteignant 247,15 millions.

FOUNDERS FUTURE fait l’acquisition de Sowefund, une plateforme de financement participatif dédiée aux startups innovantes. Sowefund a levé 81M€ depuis sa création, la plateforme a récemment franchi le cap des 100 campagnes financées et compte une communauté de plus de 110 000 investisseurs. Cette fusion élargit la cible d’investisseurs de FOUNDERS FUTURE.

Matthieu STEFANI rejoint OVNI Capital en tant que Venture Partner. Il prendra en charge la gestion de la communauté, l’organisation d’événements et la communication globale.

BREEGA annonce le lancement de son fonds « Europe Seed III » doté d’au moins 150 millions d’euros. Avec cinq fonds opérationnels, Breega a pour objectif de financer et soutenir les startups européennes en phase d’amorçage. BREEGA prévoit d’investir dans une trentaine de startups. Environ un tiers de « Europe Seed III » sera consacré aux investissements au Royaume-Uni, où Breega est présent depuis cinq ans.

La chambre des représentants des États-Unis passe actuellement au crible les investissement de SEQUOIA CAPITAL en Chine notamment ceux dans des entreprises spécialisées en intelligence artificielle, technologie quantique, et semi-conducteurs qui sont basées ou qui ont des « opérations significatives » en Chine.

Dataiku nomme Sandrine Bossard au poste de Chief People Officer Clément Cézard rejoint PAPERNES comme Business development & partnership Director



APPEL A PROJETS

