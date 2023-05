Mais que va annoncer Google demain lors de sa conférence annuelle?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

inutile de questionner ChatGPT à ce sujet, l’IA sera bien entendu au coeur de la conférence annuelle des développeurs de Google. La firme de Mountain view s’apprête à dévoiler PaLM 2, son modèle de langage large (LLM) le plus récent et avancé. Surnommé en interne « Unified Language Model », ce modèle maîtrise plus de 100 langues et est capable de résoudre des problèmes de codage et de mathématiques, ainsi que de passer des tests d’écriture créative.

Google prévoit de partager les avancées de Bard, peut être en saurons nous plus sur la version multimodale appelée « Multi-Bard », capable de résoudre des problèmes complexes de mathématiques et de codage et exploitant un ensemble de données plus vaste.

Tout va bien pour PALANTIR

La société américaine de logiciels d’analyse de données, vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023, qui se sont révélés extrêmement positifs avec 17 millions de dollars de bénéfices. Le PDG de Palantir, Alexander C. Karp, a déclaré que la demande pour la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle de la société était sans précédent. Il a également annoncé que la société prévoyait d’être profitable chaque trimestre jusqu’à la fin de l’année. Palantir dispose de 2,9 milliards de dollars de liquidités pour accélérer son développement dans le domaine de l’IA

Ca licencie encore et encore

LinkedIn a annoncé lundi qu’il supprimerait 716 emplois sur ses 20 000 salariés, en raison du contexte économique et malgré une forte croissance de son chiffre d’affaires tout en fermant également son application d’emploi axée sur la Chine.

Au cours des six derniers mois, plus de 270 000 emplois technologiques ont été supprimés dans le monde, selon Layoffs.fy

La première série qui fait rire, sort!

Amazon vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle unité Amazon MGM Studios Distribution, afin de commercialiser des licences d’Amazon Originals. Des films et séries tels que « The Marvelous Mrs. Maisel », « Borat Subsequent Moviefilm », « Coming 2 America », « Goliath », « Hunters », « The Tender Bar », « The Tomorrow War », « The Voyeurs » et « Without Remorse », seront commercialisés à des tiers après leur diffusion initiale sur Prime Video. Cette structure fait suite à des tests qu’Amazon à opéré sur différentes émissions.

Préparez vous à voir fondre votre nombre de followers

C’est l’avertissement d’Elon Musk lorsqu’il évoque une purge de tous les comptes inactifs de Twitter. La mesure devrait être opérée prochainement. De nombreuses voix se sont élevées indiquant l’importance de conserver les échanges publics, ou des comptes de personnes décédées. Twitter prévoit de faire une archive de l’ensemble de ces comptes.