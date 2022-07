[DECODE Quantum] A la rencontre de la startup Silent Wave

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Pour ce 47e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Luca Planat, le co-fondateur et CEO de Silent Waves, qui développe des amplificateurs paramétriques servant à la lecture de l’état des qubits supraconducteurs. Toujours en partenariat avec FrenchWeb qui diffuse aussi ces podcasts.

Luca Planat est ingénieur en nanotechnologies de Phelma à Grenoble. Il a ensuite réalisé une thèse de doctorat à l’Université Grenoble Alpes et à l’Institut Néel sous la direction de Wiebke Guichard et Nicolas Roch de l’Institut Néel et UGA. A l’issue de sa thèse, il a décidé de créer la startup Silent Waves avec ce dernier.

Son associé et co-fondateur est Nicolas Roch (Chief Scientist). C’est un physicien chargé de recherche à l’Institut Néel du CNRS à Grenoble. Il est spécialisé dans les circuits quantiques supraconducteurs et sur leur contrôle avec des systèmes micro-ondes. A l’origine, il a obtenu un master de physique à l’UGA puis un doctorat en physique à l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Il a été ensuite post-doc à l’ENS Paris puis à Berkeley avant de devenir chercheur à temps plein à l’Institut Néel depuis 2013 puis co-fondateur de Silent Waves. Il a obtenu en 2020 un financement européen ERC Consolidator Grant pour son projet Superprotected.