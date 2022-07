[Série A] FinTech : Hero lève 12,4 millions d’euros pour sa plateforme de paiement B2B

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Les retards de trésorerie seraient à l’origine de 25% des faillites des PME. Face à ce constat, la startup parisienne Hero a déployé une plateforme de paiement et de financement à destination du B2B. Après 7 mois d’activité, la FinTech accélère avec une levée de fonds de 12,4 millions d’euros réalisée auprès de Paua Ventures et embedded/capital, avec la participation de Rapyd Ventures et de business angels tels que Guillaume Princen (Stripe), De Passorio (Adyen), Peter O’higgins (Revolut), Steve Anavi (Qonto), Fabrice Grinda (FJ labs), Barbora Winczerva (Mubadala), Perry Blacher (Augmentum), Valentine Baudouin, Josef Bovet (Tiller) et Joan Burkovic (Bankin’).

Fondé fin 2021 par Roland Jais Nielsen, Hero déploie une solution full-stack proposant des solutions allant du paiement à l’encaissement, adossées à un financement instantané. « Hero a commencé en tant que tiers de confiance sur des transactions B2B, en assumant les risques financiers des deux contreparties tout en les aidant à optimiser leurs flux de trésorerie », explique Roland Jais Nielsen. « Nous avons rapidement réalisé que réduire l’ensemble des coûts liés à une transaction exigeait également un moteur de scoring propriétaire, la centralisation des canaux de vente et des méthodes de paiement et une plus grande automatisation ».

La startup ambitionne désormais de développer sa plateforme. « Après seulement sept mois d’existence, Hero a réussi à intégrer plus de 200 marchands, à prendre en charge plus de 10 000 paiements et à connaître une croissance impressionnante de 30% d’un mois sur l’autre« , rappel Georg Stockinger, Partner de Paua Ventures, un fonds d’investissement berlinois dans le domaine de la technologie B2B.