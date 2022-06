[DECODE Quantum] A la rencontre de la startup WeLinQ

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Pour ce 46e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent l’équipe fondatrice de la startup WeLinQ qui développe une mémoire quantique : Tom Darras, Julien Laurat, Eleni Diamanti et Jean Lautier-Gaud.

Tom Darras est le CEO de WeLinQ. Auparavant, il était doctorant et post-doc au Laboratoire Kastler-Brossel de l’École Normale Supérieure, Sorbonne Université, du Collège de France et le CNRS, communément appelé LKB, dans l’équipe de Julien Laurat. Il a été consultant quelques mois pour Xanadu, et aussi stagiaire ingénieur de l’ESPCI chez NTT au Japon, à Shanghai et à Harvard.

Julien Laurat est enseignant chercheur et professeur de physique à Sorbonne Université et anime un groupe de recherche au LKB. Il a été doctorant en optique quantique expérimentale à l’Université Pierre et Marie Curie, puis post-doc d’abord à l’IOGS et ensuite à Caltech. Il joue le rôle de conseiller scientifique de WeLinQ.

Eleni Diamanti est spécialisée en photonique quantique appliquée aux télécommunications et à la cryptographie quantique. Elle a réalisé son doctorat à Stanford et s’est ensuite installée en France en 2006 pour devenir chercheuse au CNRS, comme post-doc à l’Institut d’Optique, puis à Télécom Paristech et depuis 2016 au laboratoire LIP6 du CNRS et Sorbonne Université, où elle est Directrice de Recherche CNRS depuis 2019. Elle anime la communauté parisienne du quantique comme Co-Directrice du PCQT (Paris Center for Quantum Technologies). Elle est enfin la première invitée d’un Decode Quantum à revenir une seconde fois ! Elle était la quatrième de nos invitées en 2020.

Jean Lautier-Gaud, de la société ixBlue Quantum Sensors où il était récemment le responsable du business development, issue de l’acquisition en 2021 de Muquans, la startup bordelaise spécialisée dans les microgravimètres quantiques. Il a fait un doctorat en métrologie quantique à l’Observatoire de Paris dans le fameux laboratoire SYRTE. Il est aussi passé chez Schlumberger aux USA, chez A*STAR à Singapour.